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На Кіровоградщині перехожий чоловік врятував жінку від нападу вбивці

На Кіровоградщині перехожий чоловік врятував жінку від нападу вбивці
В одному з сіл Знам'янського району Кіровоградської області чоловік став випадковим свідком замаху на вбивство та врятував жертву.

Про це УНН повідомили правоохоронці.

"Місцевий житель 1956 року народження напав на знайому з якою посварився. Чоловік наніс потерпілій удар ножем в живіт та поваливши потерпілу на землю хотів перерізати їй шию. Але в цей момент інший чоловік, який став випадковим свідком події, відтягнув нападника від жертви", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі нападник затриманий. Потерпіла перебуває в лікарні. Слідчі дії тривають за ст. 115 ККУ.

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Теги: напад, жінка, перехожий, вбивця
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