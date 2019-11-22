На Кіровоградщині перехожий чоловік врятував жінку від нападу вбивці





Про це



"Місцевий житель 1956 року народження напав на знайому з якою посварився. Чоловік наніс потерпілій удар ножем в живіт та поваливши потерпілу на землю хотів перерізати їй шию. Але в цей момент інший чоловік, який став випадковим свідком події, відтягнув нападника від жертви", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що наразі нападник затриманий. Потерпіла перебуває в лікарні. Слідчі дії тривають за ст. 115 ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному з сіл Знам'янського району Кіровоградської області чоловік став випадковим свідком замаху на вбивство та врятував жертву.Про це УНН повідомили правоохоронці."Місцевий житель 1956 року народження напав на знайому з якою посварився. Чоловік наніс потерпілій удар ножем в живіт та поваливши потерпілу на землю хотів перерізати їй шию. Але в цей момент інший чоловік, який став випадковим свідком події, відтягнув нападника від жертви", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що наразі нападник затриманий. Потерпіла перебуває в лікарні. Слідчі дії тривають за ст. 115 ККУ.

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