На Кіровоградщині перехожий чоловік врятував жінку від нападу вбивці
Сьогодні, 11:31
В одному з сіл Знам'янського району Кіровоградської області чоловік став випадковим свідком замаху на вбивство та врятував жертву.
Про це УНН повідомили правоохоронці.
"Місцевий житель 1956 року народження напав на знайому з якою посварився. Чоловік наніс потерпілій удар ножем в живіт та поваливши потерпілу на землю хотів перерізати їй шию. Але в цей момент інший чоловік, який став випадковим свідком події, відтягнув нападника від жертви", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі нападник затриманий. Потерпіла перебуває в лікарні. Слідчі дії тривають за ст. 115 ККУ.
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Про це УНН повідомили правоохоронці.
"Місцевий житель 1956 року народження напав на знайому з якою посварився. Чоловік наніс потерпілій удар ножем в живіт та поваливши потерпілу на землю хотів перерізати їй шию. Але в цей момент інший чоловік, який став випадковим свідком події, відтягнув нападника від жертви", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі нападник затриманий. Потерпіла перебуває в лікарні. Слідчі дії тривають за ст. 115 ККУ.
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