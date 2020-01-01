Як проходить карантин луцького депутата. ВІДЕО

Андрій Покровський розповів, чим займається під час карантину.



Про це йшлося у його інтерв’ю для

«Роблю те, що не робив десятками років, але й водночас продовжую займатися тим, чим займаюся щодня», – зазначив він.



Покровський розповів, що читає книги, на які раніше не мав часу, та вивчає наукову літературу.



«Я вивчаю напрямки, які, на мою думку, будуть перспективними в найближчі 10, 15, 50 років. Тому було цікавити дослідити всі речі, які важливі для розвитку цих галузей», – зауважив бізнесмен.



Окрім цього, політик займається хатніми справами, зокрема перебирає старі речі.



«В процесі знайшов іграшки, якими бавився у дитинстві. Хочу, щоб мої діти їх побачили», – резюмував він.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської радирозповів, чим займається під час карантину.Про це йшлося у його інтерв’ю для ІА «Конкурент».

«Роблю те, що не робив десятками років, але й водночас продовжую займатися тим, чим займаюся щодня», – зазначив він.Покровський розповів, що читає книги, на які раніше не мав часу, та вивчає наукову літературу.«Я вивчаю напрямки, які, на мою думку, будуть перспективними в найближчі 10, 15, 50 років. Тому було цікавити дослідити всі речі, які важливі для розвитку цих галузей», – зауважив бізнесмен.Окрім цього, політик займається хатніми справами, зокрема перебирає старі речі.«В процесі знайшов іграшки, якими бавився у дитинстві. Хочу, щоб мої діти їх побачили», – резюмував він.

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