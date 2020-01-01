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Як проходить карантин луцького депутата. ВІДЕО

Як проходить карантин луцького депутата. ВІДЕО
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський розповів, чим займається під час карантину.

Про це йшлося у його інтерв’ю для ІА «Конкурент».

«Роблю те, що не робив десятками років, але й водночас продовжую займатися тим, чим займаюся щодня», – зазначив він.

Покровський розповів, що читає книги, на які раніше не мав часу, та вивчає наукову літературу.

«Я вивчаю напрямки, які, на мою думку, будуть перспективними в найближчі 10, 15, 50 років. Тому було цікавити дослідити всі речі, які важливі для розвитку цих галузей», – зауважив бізнесмен.

Окрім цього, політик займається хатніми справами, зокрема перебирає старі речі.

«В процесі знайшов іграшки, якими бавився у дитинстві. Хочу, щоб мої діти їх побачили», – резюмував він.




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Теги: Андрій Покровський, карантин
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