Як проходить карантин луцького депутата. ВІДЕО
Сьогодні, 12:15
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський розповів, чим займається під час карантину.
Про це йшлося у його інтерв’ю для ІА «Конкурент».
«Роблю те, що не робив десятками років, але й водночас продовжую займатися тим, чим займаюся щодня», – зазначив він.
Покровський розповів, що читає книги, на які раніше не мав часу, та вивчає наукову літературу.
«Я вивчаю напрямки, які, на мою думку, будуть перспективними в найближчі 10, 15, 50 років. Тому було цікавити дослідити всі речі, які важливі для розвитку цих галузей», – зауважив бізнесмен.
Окрім цього, політик займається хатніми справами, зокрема перебирає старі речі.
«В процесі знайшов іграшки, якими бавився у дитинстві. Хочу, щоб мої діти їх побачили», – резюмував він.
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Про це йшлося у його інтерв’ю для ІА «Конкурент».
«Роблю те, що не робив десятками років, але й водночас продовжую займатися тим, чим займаюся щодня», – зазначив він.
Покровський розповів, що читає книги, на які раніше не мав часу, та вивчає наукову літературу.
«Я вивчаю напрямки, які, на мою думку, будуть перспективними в найближчі 10, 15, 50 років. Тому було цікавити дослідити всі речі, які важливі для розвитку цих галузей», – зауважив бізнесмен.
Окрім цього, політик займається хатніми справами, зокрема перебирає старі речі.
«В процесі знайшов іграшки, якими бавився у дитинстві. Хочу, щоб мої діти їх побачили», – резюмував він.
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