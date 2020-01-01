«Антисептики можуть серйозно пошкодити шкіру рук», – луцький косметолог

Пандемія коронавірусу у цілому світі просто змусила людей ретельніше дбати про особисту гігієну й бути вкрай обережними у громадських місцях. Використання антисептика упродовж останніх двох місяців стало для багатьох щоденною звичкою. Санітайзер – це направду мастхев для тих, хто береже себе й сумлінно дотримується рекомендацій медиків.Як наголошує луцький косметолог, якісні санітайзери дійсно є ефективним засобом профілактики вірусів. Однак використовувати їх надто часто і про всяк випадок не варто, лише за потребою, коли немає змоги ретельно вимити руки водою з милом. Зловживання цими засобами можуть наробити шкоди, - пишуть Волинські новини.«Антисептики справді можуть серйозно пошкодити шкіру рук. І хоча без них зараз ніяк, не слід недооцінювати ризики від використання цих засобів, – каже Ольга Вольга. – Аби уникнути таких негативних побічних ефектів, слід посилити догляд за шкірою рук. Ні в якому разі не варто цим нехтувати. Особливо тепер, коли всі стали дуже часто користуватися цими засобами. Адже все виглядає так, що нам ще нескоро доведеться забути про санітайзери. А це означає, що наша шкіра й далі страждатиме».Відомо, що захисний бар’єр шкіри, або водно-ліпідна мантія, складається з церамідів (50%), холестерину і його ефірів (25%) та вільних жирних кислот (10%). Саме це співвідношення важливе для забезпечення цілісності і захисних властивостей ліпідного бар’єру шкіри. Цей механізм захищає організм від небезпечних бактерій, вірусів, вихлопних газів і інших екзогенних факторів, опромінення і вільних радикалів, а також запобігає підвищеній втраті вологи.Зі слів косметолога, першою ознакою руйнування захисного бар’єру шкіри є її зневоднення: вона швидко втрачає пружність і еластичність, а на поверхні з’являються лущення і дрібні зморшки. Шкіра стає сухою і гіперчутливою. І якщо цей процес не зупинити, можуть почати розвиватися різні шкірні захворювання.Тому, аби мінімізувати негативний вплив антисептиків, слід посилено дбати про зволожування та пом’якшення шкіри рук, яка у багатьох людей дуже чутлива.За словами Ольги Вольги, спирт досить агресивно діє на шкіру. Проте якщо у складі антисептика спирту буде менше ніж 60%, то його ефективність можна ставити під сумнів. При цьому якісний санітайзер містить у своєму складі зволожувальні речовини, вони згладжують негативну дію спирту на шкіру, проте не захищають цілком. Тому найкращим засобом догляду після використання антисептика є зволожувальний крем, який містить у своєму складі цераміди, вільні жирні кислоти і холестерин в збалансованій комбінації. Крем повинен містити вітамін Е, масло ши, пантенол, алантоїн тощо. Незайвим буде використання й спеціальних олій для зволоження кутикули.«Проте не варто наносити крем одразу після використання антисептика. Слід зачекати бодай кілька хвилин, аби не пригнічувати дію дезінфікувального засобу, – наголошує косметолог. – Важливо мастити руки кремом щоразу після використання антисептика. Ясна річ, крем має бути якісним – утворювати захисну плівку й гарно вбиратися».Особливо обережними треба бути тим людям, які мають надчутливу шкіру, схильні до алергій, або просто нехтували доглядом й помітили на руках мікротріщини і рани. Адже у такому разі можна підхопити вторинну інфекцію. Не варто намагатися зарадити проблемі, яка уже виникла, самотужки, найкраще – звернутися до фахівця. Самолікування в деяких випадках може обернутися ще більшими проблемами.«Крім правильного і регулярного догляду, який безумовно допоможе шкірі виглядати краще, слід обмежити використання будь-яких засобів, які можуть пересушувати шкіру. У ситуації, коли ми просто вимушені використовувати антисептики, ми можемо натомість взяти за звичку прибирати й мити посуд у рукавичках. Також замість звичайного мила для рук варто використовувати крем-мило або взагалі дитяче. До речі, часте миття рук милом теж змиває захисний шар шкіри та спричиняє сухість, – пояснює Ольга Вольга. – Також вкрай важливо мити руки тільки теплою водою. Адже надто гаряча вода висушуватиме шкіру, а надто холодна спричинятиме лущення».Для досягнення кращого ефекту від крему можна очищувати руки скрабами. Проте робити це слід обережно і тільки у тому разі, якщо шкіра здорова й непошкоджена. Завдяки цьому крем краще вбиратиметься у шкіру, а відтак ліпше зволожуватиме. Щоби посилити ефект від використання крему, можна після його нанесення одягнути одноразові рукавички. 20 хвилин у такому «екіпіруванні» буде достатньо. Також гарно впливатиме на шкіру рук і парафінотерапія, цю нескладну і вкрай ефективну процедуру можна провести в домашніх умовах.«Не забуваймо: шкіра – наш захисний бар’єр. Коли ми змиваємо з нього природний шар ліпідів, то це унеможливлює утримання вологи, відтак швидкість її втрати зростає. Коли сухість поширюється на нижні шари шкіри, порушується транспорт води через заглиблені тканини, оскільки порушується функціонування важливих каналів зволоження. На баланс вологи у шкірі також впливає спадковість, – пояснює косметолог. – Тож я раджу у цей непростий період посилено берегти себе і не забувати доглядати за шкірою. Адже усьому можна зарадити, якщо почати дбати про себе вчасно».До слова, фахівці радять після миття рук витирати їх насухо. Окрім того, що вологе середовище люблять бактерії, залишки води ще більше пересушують шкіру. Якщо маєте схильність до сухості, уникайте надто холодної і гарячої води. Мийте руки засобами, які мають рівень рН орієнтовно 5,5, наприклад, дитячим милом або кремовим засобом для миття. Якщо є змога помити руки з милом замість використання антисептика, то краще нею скористатися. Санітайзером обробляйте тоді, коли поруч немає води та мила. Навчіться виконувати усю домашню роботу в рукавичках. Коли шкіра відновиться і ви позбудетесь сухості, обов’язково продовжуйте догляд, аби закріпити результат.