В річці на Житомирщині втопилося подружжя

В Андрушівському районі Житомирської області у річці втопилася подружня пара: 37-річна жінка та 42-річний чоловік.Про це повідомила пресслужба управління ДСНС України у Житомирській області.Так, 16 травня о 20:55 до рятувальників надійшло повідомлення від поліції про те, що необхідна допомога у вилучені потопельника з водойми у с. Нехворощ.На місці пригоди бійці ДСНС, на надувному човні, дісталися до тіла. За допомогою металевого гака підтягнули його до себе. Ознак життя чоловік не подавав. Рятувальною мотузкою обв’язали тіло потопельника та доправили його на берег. Ним виявився 42-річний мешканець міста Бердичева.Зі слів очевидців з’ясувалося, що компанія людей відпочивала на березі водойми. Четверо жінок вирішили поплавати на човні. Посеред водойми він несподівано перекинувся. Самотужки троє вибрались на берег, але одна з постраждалих не вміла плавати. На її порятунок кинувся чоловік зі своїм братом. Останній відшукав потопельницю та доставив її на берег. Вже там з рештою відпочивальників намагався якось привести до тями. Нажаль усі їх спроби виявилися марними. Медики, які прибули до місця пригоди констатували смерть 37-річної жінки.Поки вся увага була прикута до порятунку жінки, ніхто не звернув уваги чи вийшов з водойми її чоловік. Лише потім стало відомо, що він потонув, і його тіло вилучали рятувальники.Усі інші обставини надзвичайної події встановлюють правоохоронці.