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У жахливій аварії на Київщині загинуло троє людей, ще двоє – у лікарні

У жахливій аварії на Київщині загинуло троє людей, ще двоє – у лікарні
У селі Пороскотень на Київщині на ділянці дороги Клавдієво-Гавронщина сталась смертельна аварія. На місці автопригоди загинуло троє людей.

ДТП сталось внаслідок зіткнення з деревом автомобіля “ВАЗ”, - пише ГУ ДСНС України у Київській області.

Рятувальники провели деблокацію трьох загиблих громадян із понівеченої автівки за допомого аварійно-рятувального обладнання. Також представники ДСНС знеструмили акумуляторні батареї для усунення загрози займання автомобіля за допомогою шанцевого інструменту.

У результаті пригоди загинуло троє осіб: водій та двоє пасажирів 1996, 1997 років та травмувались двоє пасажирок 1997 та 1996 року народження, яких негайно направили для госпіталізації до Бородянської центральної лікарні.

Причину ДТП наразі встановлюють.

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Теги: аварія, ДТП, Київщина
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