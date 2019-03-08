У жахливій аварії на Київщині загинуло троє людей, ще двоє – у лікарні

У селі Пороскотень на Київщині на ділянці дороги Клавдієво-Гавронщина сталась смертельна аварія. На місці автопригоди загинуло троє людей.ДТП сталось внаслідок зіткнення з деревом автомобіля “ВАЗ”, - пише ГУ ДСНС України у Київській області.Рятувальники провели деблокацію трьох загиблих громадян із понівеченої автівки за допомого аварійно-рятувального обладнання. Також представники ДСНС знеструмили акумуляторні батареї для усунення загрози займання автомобіля за допомогою шанцевого інструменту.У результаті пригоди загинуло троє осіб: водій та двоє пасажирів 1996, 1997 років та травмувались двоє пасажирок 1997 та 1996 року народження, яких негайно направили для госпіталізації до Бородянської центральної лікарні.Причину ДТП наразі встановлюють.