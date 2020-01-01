У селі Угринів Горохівського району дві жінки захворіли на коронавірус





Про це Галина Майко.



Обоє хворих – жінки. Одна з них перебуває на амбулаторному лікуванні, інша – лікується в лікарні Нововолинська, її стан середньої важкості.



Головна лікарка каже, що найімовірніше жінки інфікувалися від чоловіка зі села Звиняче, який "підчепив" хворобу, коли лікувався у гематологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні.



Нагадаємо, у квітні гематологічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні стало вогнищем коронавірусної інфекції. Захворіли як пацієнти, так і медики. Серед них – чоловік із села Звиняче.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє людей, у яких виявили коронавірус минулої доби, – жительки села Угринів Горохівського району.Про це Район.Горохів розповіла головна лікарка Горохівського районного центру первинної медико-санітарної допомогиОбоє хворих – жінки. Одна з них перебуває на амбулаторному лікуванні, інша – лікується в лікарні Нововолинська, її стан середньої важкості.Головна лікарка каже, що найімовірніше жінки інфікувалися від чоловіка зі села Звиняче, який "підчепив" хворобу, коли лікувався у гематологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні.Нагадаємо, у квітні гематологічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні стало вогнищем коронавірусної інфекції. Захворіли як пацієнти, так і медики. Серед них – чоловік із села Звиняче.

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