У селі Угринів Горохівського району дві жінки захворіли на коронавірус
Сьогодні, 13:50
Двоє людей, у яких виявили коронавірус минулої доби, – жительки села Угринів Горохівського району.
Про це Район.Горохів розповіла головна лікарка Горохівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Майко.
Обоє хворих – жінки. Одна з них перебуває на амбулаторному лікуванні, інша – лікується в лікарні Нововолинська, її стан середньої важкості.
Головна лікарка каже, що найімовірніше жінки інфікувалися від чоловіка зі села Звиняче, який "підчепив" хворобу, коли лікувався у гематологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні.
Нагадаємо, у квітні гематологічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні стало вогнищем коронавірусної інфекції. Захворіли як пацієнти, так і медики. Серед них – чоловік із села Звиняче.
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Про це Район.Горохів розповіла головна лікарка Горохівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Майко.
Обоє хворих – жінки. Одна з них перебуває на амбулаторному лікуванні, інша – лікується в лікарні Нововолинська, її стан середньої важкості.
Головна лікарка каже, що найімовірніше жінки інфікувалися від чоловіка зі села Звиняче, який "підчепив" хворобу, коли лікувався у гематологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні.
Нагадаємо, у квітні гематологічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні стало вогнищем коронавірусної інфекції. Захворіли як пацієнти, так і медики. Серед них – чоловік із села Звиняче.
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