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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У селі Угринів Горохівського району дві жінки захворіли на коронавірус

У селі Угринів Горохівського району дві жінки захворіли на коронавірус
Двоє людей, у яких виявили коронавірус минулої доби, – жительки села Угринів Горохівського району.

Про це Район.Горохів розповіла головна лікарка Горохівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Галина Майко.

Обоє хворих – жінки. Одна з них перебуває на амбулаторному лікуванні, інша – лікується в лікарні Нововолинська, її стан середньої важкості.

Головна лікарка каже, що найімовірніше жінки інфікувалися від чоловіка зі села Звиняче, який "підчепив" хворобу, коли лікувався у гематологічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, у квітні гематологічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні стало вогнищем коронавірусної інфекції. Захворіли як пацієнти, так і медики. Серед них – чоловік із села Звиняче.

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Теги: коронавірус, хвороба, Угринів
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