Якою буде погода в Україні наступного тижня

Україна у понеділок, 18 травня, відчує вплив антициклону, тому на значній частині території суттєвих опадів не передбачають.Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикА ось у північних, східних, частині західних областей України пройдуть дощі, можливі грози, західний вітер посилиться до штормових значень.Температура повітря 18-го травня в Україні протягом дня становитиме +14+18 градусів, на Закарпатті та у Чернівецькій області до +20 градусів, на крайній півночі +10+13 градусів, у південній частині +17+23 градуси.У Києві понеділок буде вологим та вітряним, вдень максимальна температура повітря +16+18 градусів."Протягом тижня стабільно сухої, сонячної погоди - не чекати, повітря буде свіжим, тобто, серйозно за +20 градусів позначки термометрів не перемахуватимуть", - йдеться у дописі.