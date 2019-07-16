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Якою буде погода в Україні наступного тижня

Якою буде погода в Україні наступного тижня
Україна у понеділок, 18 травня, відчує вплив антициклону, тому на значній частині території суттєвих опадів не передбачають.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

А ось у північних, східних, частині західних областей України пройдуть дощі, можливі грози, західний вітер посилиться до штормових значень.

Температура повітря 18-го травня в Україні протягом дня становитиме +14+18 градусів, на Закарпатті та у Чернівецькій області до +20 градусів, на крайній півночі +10+13 градусів, у південній частині +17+23 градуси.

У Києві понеділок буде вологим та вітряним, вдень максимальна температура повітря +16+18 градусів.

"Протягом тижня стабільно сухої, сонячної погоди - не чекати, повітря буде свіжим, тобто, серйозно за +20 градусів позначки термометрів не перемахуватимуть", - йдеться у дописі.

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Теги: прогноз, погода, синоптик, Україна
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