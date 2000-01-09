Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 травня. АДРЕСИ

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 9:00-17:00с. Хворостів, вул.: Сільська, Польова, Лісова, Тиха1. 9.00-17.00АТСЦерквакотельня школимагазин ФОП Степанюк Л.В.торговий павільйон ФОП Хомик В.Є.ФАП с. Журавники:вул. Ветеранів,вул. Шкільна2. КТП-183 9.00-17.00 Бригада с.Жуківець -СГПП "Дружба"Магазин -Сенкевичівське СТЦерква с.Жуківець :вул.Набережна,вул.Молодіжна3. ЩТП-621 9.00-17.00 с. Хмельницькевул.Набережна4. КТП-443 9.00-17.00 с.Диковини :вул.Лісова1. 10:00-17:00смт Іваничі вул.Колгоспна 8-58,вул.Садова 35-44,вул.Валова 80-1042. Л-1 від КТП-98 9:30-17:00 с.Нова Лішня вул.Ювілейна, вул.Центральна частково3. Частково ПЛ-10кВ 46-04 10:00-17:00 с.Луковичі школа, дитячий садок, ФАП с.Луковичі вул.Селянська 1-39, вул.Учительська 1-241. 09:40 – 17:00с. Сошично, вул.Тиха2. 09:00 - 17:00м. К - Каширський пров.Шевченка3. 9.30-17.00С. Верхи вул.Центральна.1 ПЛ0,4 кВ від КТП-488 9:00-17:00с.Кульчин – школа, медпункт, церквас.Кульчинвул.Заводська,вул.Молодіжна,буд.1-23, вул.Набережна,1-112 ПЛ0,4 кВ від КТП-63 13:00-16:00с.Хорлупивул.Зелена,25-55 ,22-54,3 ПЛ 10 кВ Л84-04 9:00-12:00с. Хорлупи – школа, церква, медпункт, клубП-ць Лебідь - пилорамаСмітюх Налія Флорівна – столярний цехТзОВ "ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС"с. Хорлупи - повністю1. 9:00-17:00Ковельське РЖКП №2ПТМ"Ковельтепло"ФОП Зощук А.А. м.Ковель, вул.Т.Боровця2.ПЛ-0,4кВ від КТП-429:00-17:00 Зеленська сільська рада с.Зелена3. ПС-35/10 «Любитів №100»(Л.100-06, Л.100-07) 9:00-17:00 Любитівська с/радаВідділ освіти Ковельської РДАРелігійна організація Михайлівська релігійнагромада УПЦ села ВоронаКовельське МТМОФОП Мороз Н.Ф.Філія "ОГС України" АТ "Укртрансгаз"ПАТ "Київстар"Церква с.РокитницяТзОВ "Виробничо-комерційнепідприємство " Каскад " с.Воронас.Рокитниця1. КТП-90 9:00 – 17:00 с.Кремеш: школа, магазин, медпункт,водобашня с.Кремеш вул. Вишнева2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-91 9:00 – 17:00 с.Білопіль: Церква, пошта, АТС, магазин, сільська рада. с.Білопіль вул. Центральна, вул.Калинівська3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-158 9:00 – 17:00 с.Крухиничі: школа, медпункт с.Крухиничі вул. Шкільна1. 13:30-17:00ОздобудАресФотокомКафе «Карабас Барабас»Демидівське СПМК-3Офісні приміщення по Волі 50Магазин по Волі, 52вул. Волі, 40-66 Б1. ПЛ-0,4 від КТП-68 09:30 – 17:00 с. Полонка вул. Затишна, Перемоги, 2-30, Дружби, 1-36, Стрілецька, 1-132. ПЛ-0,4 від КТП-347 09:30 – 17:00 СГПП "Рать" (Освітлення яблучного саду), СТ "Коршів" (дачі) с. Лаврів вул. Л.Українки,1-10, Львівська, 5-25, Залізнична3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-124. ПЛ-10 кВ Л-33-09 (КТП-2, 3, 63, 114, 117, 122, 257, 273, 356, 391, 457, 600, 654) 09:00 – 17:00 смт.Торчин : Торчинський професійний ліцей, ПП Сидун О.В., ТзОВ „Торчин-метал”, АТС ПАТ „Укртелеком”, Торчинська районна лікарня, ПП Якушев Б.В., ПП Кревський А.В., ПП Киричук В.С., комунальне підприємство „Зелене господарство”, ПП Волошенюк, ТзОВ «Торчин РТП», ПрАТ «Київстар», ТзОВ «Буд-лідер», ФОП Мольчак Р.В. смт. Торчин вул. Незалежності, Болотнікова, Ватутіна, Грушевського, Каспрука, Лугова, Мічуріна, Нова, Паризької комуни, Петровського5. КТП-184 09:00 – 17:00 с/р с. Романів (школа, буд. культ); ПАТ „Укртелеком” (АТС), ПП Грицовник В.В., ПП Корнійчук В.П., ФОП Бляшук О.В., Теремнівське СТ (м-н с. Романів) с. Романів вул. Перемоги, Першотравнева, Нова6. КТП-164 11:00 – 16:00 ФОП Палівода О.В., ФОП Петрочук К.П. с. Крупа вул. Хутірська, Дубнівська7. КТП-165 11:00 – 16:00 ПП "Сателіт", Теремнівське СТ (магазин) с. Крупа вул. Шиманського, 24-40, Сонячна, 1-181. ПЛ-04 КТП-274. 432 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, Школа с. Припять2. ПЛ-04 КТП-257 9:00 – 17:00 с.Світязь тр бригада3. ПЛ-04 КТП-76 9:00 – 17:00 с. Радехів1. 10:00-16:00ФАП, Укрпоштас.Гречище, Шлапань1. 10:00-16:00ФАП, Укрпошта, Вишка мобільного зв’язку «МТС», митниця, Дольське лісництво, с.Дольськ1. 13:00-17:00с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.КТП-491.КТП-523.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414, с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).2. КТП-87 для ремонту обладнання. 11:00-17:00 Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Колодії.1. ПЛ-6кВ 37/43 9:00-17:00 м-н Троянда, ПП Буг, склад Коритко, м-н Екстра-буд, сервісний центр МВС, кафе Олта, кафе Волинь, п-ць Черечукін, склад Іваничівське шосе 16, п-ць Іжик, Волиньтранс, м.Нововолинськ вул.Сокальська, Тупікова, Залізнична, пр.Залізничний, вул.Шухевича 68-114, вул. Центральна 1-7, с.Будятичі 10-12, Садова 10,2. ІСШ-0.4кВ ЦРП-9 9:00-17:00 Швейна фабрика, ПП Роса, м-н Александрія, макароний цех м.Нововолинськ вул.Нестерова1. КЛ-0.4кВ Л-1,Л-16 9:00-17:00 Аптека Рута, АТС м.Нововолинськ:15 м-йон б.5,6.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (їдальня, ФАП, сільська рада, клуб, поштове відділення, церква, шкільна їдальня) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева5. ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м..Рожище, вул.Дмитрівська, Григоренка, Соборності, Затишна, Героїв УПА, 63-89, 556. ЗТП-401 9:00-17:00 м .Рожище (дитсадок вул.Шевченка, притулок, КНС вул.Чехова, пенсійний фонд) м.Рожище, вул.Шевченка, 58-106, 53-81, вул.Чехова, 28а,30а,32а,34а7. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 с.Уляники (церква) с.Уляники вул.Молодіжна, Зелена8. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру1. КТП-214 09-00-16-00 с.Смідин вул:Квітнева, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження.2. ПЛ-10Кв Л-57-01 від ЛР-82 09-00-16-00 ФОП Зорик-Магазин,ФОП Горун,ФОП Микитюк,С р-да с.Любохини ,о-р»Київстар» (вишка) С. ЛюбохиниВул. 17 Вересня, 1-го Травня, Вишнева, Шкільна, Коржана, Поліська, Жовтнева, Яблунева, Кардаші1. ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-15:30ФОП Ковальчук П.Ф.- магазинс.Комарів2. 10:00-15:30с.м.т.Турійськ вул.Миру