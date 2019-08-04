вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповідь 91-річної бабусі з Волині про нелегке життя у 1940-их роках

Розповідь 91-річної бабусі з Волині про нелегке життя у 1940-их роках
91-річна Марія Курач, яка родом із села Кашівка Ковельського району, розповіла про своє нелегке життя.

Вона – мати-героїня, нині має 12 внуків, 20 правнуків. Недавно поховала чоловіка, з яким прожила все життя. А зараз, коли залишилася одна, переїхала до доньки у Ковель, - пише видання Вісник.

– Я рано залишилася сиротою, – розповідає бабуся. – Мені було 11, коли мама стекла кров’ю після пологів. Дитя теж померло, бо тоді польські лікарі повтікали, а в селі була тільки фельдшерка. То був 1940 рік. Ми, п’ятеро дівчат, залишилися бідувати з батьком, наймолодшій сестричці тоді було всього три рочки. І хоча тато був молодим вдівцем (мав 37 років), не захотів вести мачуху до хати і сам нас вигодував. Найстарша сестра Лікора (Лукерія), якій на той час було 17 літ, була нам за матір: щодень топила піч і варила їсти. А тато прожив довгий вік – без 13 днів 100 років!

Почалася війна. У село Кашівка Ковельського району прийшли німці, люди почали втікати в ліс. Більше двох місяців лютої зими просиділи там. За цей час село згоріло вщент. У 1944 році батька Марії Григорівни забрали на фронт: воював у східній Пруссії. У одному із боїв дуже багато армійців загинуло, прийшла похоронка і дівчатам. Як же тоді плакали-журилися п’ятеро сиріток, залишилися геть беззахисними. Чорно той рік бідували: ні хати, ні господарки. А після війни повернувся додому живий і неушкоджений батько. Виявилося, що він не загинув у бою, а потрапив у полон. Скільки то радості було! Першим ділом поставили хату.

– А яка ж та хата? – пригадує Марія Курач. – Закопали чотири бруси, задимили, накрили соломою і травою – ото й усе. Як відійшли бої і німці повтікали, то в селі ще кілька місяців стояли руські солдати. Крали лиш усе та міняли на горілку. То ми із сестрами цілих три місяці кожен день розбирали воза і все це ховали в бур’янах та кропиві, щоб руські не покрали.

Після війни Марія вийшла заміж за Михайла Курача. Батько дав їй у придане дві ложки, миску і банячка. З того, каже, і розживалися. Згодом народилися діти: Володя, Шура, Ганя, Катя, Лєна, Таня. Лише на четверте немовля вона отримала від держави гроші – 4 рублі. Пеленала в «дерев’яні» полотняні пелюшки, але всі були здорові.

Галина ОЛІФЕРЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розповідь, історія, життя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Чекали війни, бо то було спасіння від «червоного терору», – репресований волинянин
Сьогодні, 17:45
На Рівненщині четверо юнаків та дівчат зіткнулися на мотоциклах і постраждали
Сьогодні, 17:42
Розповідь 91-річної бабусі з Волині про нелегке життя у 1940-их роках
Сьогодні, 17:08
Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Луцьку судили чоловіка, який погрожував вбити сусідку та відстрілювався від поліцейських
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
З монастиря пішов на війну: чуттєва історія життя відомого волинського атовця З монастиря пішов на війну: чуттєва історія життя відомого волинського атовця
04 серпень, 2019, 11:26
Попри біль і страшну трагедію: прикутий до візка волинянин одружився з коханою Попри біль і страшну трагедію: прикутий до візка волинянин одружився з коханою
03 вересень, 2018, 16:59
Історія Героя, яка надихнула Вакарчука на пісню «Мить» Історія Героя, яка надихнула Вакарчука на пісню «Мить»
21 грудень, 2015, 01:46
17 травня на Волині: гортаючи календар 17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Чекали війни, бо то було спасіння від «червоного терору», – репресований волинянин
Сьогодні, 17:45
 0
На Рівненщині четверо юнаків та дівчат зіткнулися на мотоциклах і постраждали
Сьогодні, 17:42
 0
Розповідь 91-річної бабусі з Волині про нелегке життя у 1940-их роках
Сьогодні, 17:08
 0
Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 16:30
 0
У Луцьку судили чоловіка, який погрожував вбити сусідку та відстрілювався від поліцейських
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8