У Луцьку судили чоловіка, який погрожував вбити сусідку та відстрілювався від поліцейських





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 30 жовтня минулого року обвинувачений, перебуваючи у приміщенні квартири на проспекті Вдіродження, погорожував вбивством жінці, яка знаходилася на сходовому майданчику. Так, використовуючи револьвер «EKOL Viper 2,5», чоловік зробив декілька пострілів у бік потерпілої через вічко дверей власної квартири. На щастя, жінка встигла зачинитися у своїй квартирі.



Згодом на місце злочину викликали поліцію. Батько підозрюваного розповів правоохоронцям, що його син зачинився у квартирі та стріляв по дверях сусідньої квартири, погрожуючи вбивством її власниці. Після того, як поліцейські висунули вимоги припинити протиправні дії, обвинувачений тримав двері руками та здійснив вісім пострілів у чотирьох поліцейських через вічко дверей, але не влучив у них. Після цього правоохоронці його затримали.



Відзначимо, що вищевказаний револьвер призначений для стрільби патронами Флобера кільцевого запалювання калібру 4 мм, згідно висновку експерта до вогнепальної зброї він не відноситься.



Під час досудового розслідування між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості.



Відтак, суд затвердив угоду та призначив чоловіку покарання у виді одного року та двох місяців обмеження волі, змінивши його на умовне терміном на один рік.



Головне фото – ілюстративне.

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