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Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО

Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО
Рожищенський ринок продовжує роботу в умовах адаптивного карантину. Окрім продовольчих робочих точок, відкрились і контейнери, які продають непродовольчі товари. Втім багато з них все ще залишаються закритими.

Як працює ринок у неділю, 17 травня, бачив кореспондент Район.Рожище.

На вході усім покупцям вимірюють температуру та наголошують на необхідності одягати захисну маску.

Торгові точки на ринку захищені стретч-плівкою. Продавці зобов'язані бути у масках та гумових рукавичках, проводити дезінфекцію робочого місця кожних три години.

Покупців не надто багато, однак через проведення санітарної перерви на вході утворилась черга. Санітарні перерви проводять з 12:00 до 12:15 та з 15:00 до 15:30.


Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО
Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО
Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО
Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО
Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО
Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО
Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО
Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО

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Теги: Рожище, ринок, карантин
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