Показали, як працює під час карантину ринок у Рожищі. ФОТО





Як працює ринок у неділю, 17 травня, бачив кореспондент



На вході усім покупцям вимірюють температуру та наголошують на необхідності одягати захисну маску.



Торгові точки на ринку захищені стретч-плівкою. Продавці зобов'язані бути у масках та гумових рукавичках, проводити дезінфекцію робочого місця кожних три години.



Покупців не надто багато, однак через проведення санітарної перерви на вході утворилась черга. Санітарні перерви проводять з 12:00 до 12:15 та з 15:00 до 15:30.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський ринок продовжує роботу в умовах адаптивного карантину. Окрім продовольчих робочих точок, відкрились і контейнери, які продають непродовольчі товари. Втім багато з них все ще залишаються закритими.Як працює ринок у неділю, 17 травня, бачив кореспондент Район.Рожище. На вході усім покупцям вимірюють температуру та наголошують на необхідності одягати захисну маску.Торгові точки на ринку захищені стретч-плівкою. Продавці зобов'язані бути у масках та гумових рукавичках, проводити дезінфекцію робочого місця кожних три години.Покупців не надто багато, однак через проведення санітарної перерви на вході утворилась черга. Санітарні перерви проводять з 12:00 до 12:15 та з 15:00 до 15:30.

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