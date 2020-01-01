На Рівненщині четверо юнаків та дівчат зіткнулися на мотоциклах і постраждали
Сьогодні, 17:42
У селі Селище на Рівненщині зіткнулися мотоцикли марки Viper та Kinlon.
Автопригода трпилась 16 травня приблизно 23:40, - пише ГУНП у Рівненській області.
Внаслідок зіткнення травмувалося четверо осіб: у 17-річної жительки села Селище медики діагностували відкритий перелом ноги, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, а у її 19-річного односельця — забої та травму голови без ушкодження мозку. У 14-річного жителя села Вири медики виявили відкритий перелом гомілки та у 18-річної жительки Селища — відкритий перелом наколінника. Усіх чотирьох потерпілих госпіталізували у лікарню. Іще один 23-річний житель села Селище у ДТП не постраждав.
Хто перебував за кермом та, відповідно, був пасажиром — встановлюють поліцейські.
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Автопригода трпилась 16 травня приблизно 23:40, - пише ГУНП у Рівненській області.
Внаслідок зіткнення травмувалося четверо осіб: у 17-річної жительки села Селище медики діагностували відкритий перелом ноги, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, а у її 19-річного односельця — забої та травму голови без ушкодження мозку. У 14-річного жителя села Вири медики виявили відкритий перелом гомілки та у 18-річної жительки Селища — відкритий перелом наколінника. Усіх чотирьох потерпілих госпіталізували у лікарню. Іще один 23-річний житель села Селище у ДТП не постраждав.
Хто перебував за кермом та, відповідно, був пасажиром — встановлюють поліцейські.
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Коментарі 1
"а у її 19-річного односельця — забої та травму голови без ушкодження мозку". неможливо ушкодити те, чого нема
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