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Архітектура не має аналогів на Волині: опублікували ретросвітлини сільської церкви

Архітектура не має аналогів на Волині: опублікували ретросвітлини сільської церкви
Опублікували світлини церкви Святого Іоанна Богослова з дзвіницею у селі Штунь 60-70 років ХХ століття.

Світлини розмістив директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, – інформують Хроніки Любарта.

Церква збудована стараннями місцевої землевласниці Маріанни Садовської у 1777 році, дзвіниця споруджена у 1867 році.

“По архітектурі немає аналогів на Волині, хіба дещо подібною є церква у селі Кисилин. Храм є пам’яткою архітектури національного значення”, – йдеться в дописі.

Архітектура не має аналогів на Волині: опублікували ретросвітлини сільської церкви
Архітектура не має аналогів на Волині: опублікували ретросвітлини сільської церкви
Архітектура не має аналогів на Волині: опублікували ретросвітлини сільської церкви
Після реставрації церква має такий вигляд
Після реставрації церква має такий вигляд

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Теги: Штунь, церква, ретрофото
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Коментарі 1
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Дійсно, унікальна архітектурна споруда, монументальна і цільна, ... але була до реставрації ! Однак непрофесійна робота ремонтників на замовлення попів призвела до втрати автентичності - розцяцькали, як циганську кобилу !
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