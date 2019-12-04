По архітектурі немає аналогів на Волині: опублікували ретросвітлини сільської церкви
Сьогодні, 05:49
Опублікували світлини церкви Святого Іоанна Богослова з дзвіницею у селі Штунь 60-70 років ХХ століття.
Світлини розмістив директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, – інформують Хроніки Любарта.
Церква збудована стараннями місцевої землевласниці Маріанни Садовської у 1777 році, дзвіниця споруджена у 1867 році.
“По архітектурі немає аналогів на Волині, хіба дещо подібною є церква у селі Кисилин. Храм є пам’яткою архітектури національного значення”, – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини розмістив директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, – інформують Хроніки Любарта.
Церква збудована стараннями місцевої землевласниці Маріанни Садовської у 1777 році, дзвіниця споруджена у 1867 році.
“По архітектурі немає аналогів на Волині, хіба дещо подібною є церква у селі Кисилин. Храм є пам’яткою архітектури національного значення”, – йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
По архітектурі немає аналогів на Волині: опублікували ретросвітлини сільської церкви
Сьогодні, 05:49
Шлунковий розлад і висипи: як у дітей проявляється загадкова недуга, яку пов'язують з коронавірусом
Сьогодні, 04:11
На Волині відійшов у вічність відомий художник
Сьогодні, 01:21