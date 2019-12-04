По архітектурі немає аналогів на Волині: опублікували ретросвітлини сільської церкви





Світлини розмістив директор Любомльського краєзнавчого музею Юрій Фініковський, – інформують



Церква збудована стараннями місцевої землевласниці Маріанни Садовської у 1777 році, дзвіниця споруджена у 1867 році.



“По архітектурі немає аналогів на Волині, хіба дещо подібною є церква у селі Кисилин. Храм є пам’яткою архітектури національного значення”, – йдеться в дописі.



Після реставрації церква має такий вигляд

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