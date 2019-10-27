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На Волині відремонтують частину дороги державного значення за понад 280 мільйонів

На Волині відремонтують частину дороги державного значення за понад 280 мільйонів
Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 56+122 – км 63+822 коштуватимуть до 280,854 мільйона гривень.

Про це інформує «Волинь Online».

Виконавця робіт визначать через відкриті торги. Замовником виступає служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції приймають до 15 червня, розпочнуть аукціон 21 липня.

Йдеться про капітальний ремонт відрізку дороги завдовжки 7,7 кілометра. Період виконання ремонту – до кінця року. Очікувана вартість становить 280,854 мільйона гривень.

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Теги: ремонт, дорога, тендер
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