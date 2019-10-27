На Волині відремонтують частину дороги державного значення за понад 280 мільйонів





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Виконавця робіт визначать через відкриті торги. Замовником виступає служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції приймають до 15 червня, розпочнуть аукціон 21 липня.



Йдеться про капітальний ремонт відрізку дороги завдовжки 7,7 кілометра. Період виконання ремонту – до кінця року. Очікувана вартість становить 280,854 мільйона гривень.

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