На Волині відремонтують частину дороги державного значення за понад 280 мільйонів
Сьогодні, 03:23
Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 56+122 – км 63+822 коштуватимуть до 280,854 мільйона гривень.
Про це інформує «Волинь Online».
Виконавця робіт визначать через відкриті торги. Замовником виступає служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції приймають до 15 червня, розпочнуть аукціон 21 липня.
Йдеться про капітальний ремонт відрізку дороги завдовжки 7,7 кілометра. Період виконання ремонту – до кінця року. Очікувана вартість становить 280,854 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує «Волинь Online».
Виконавця робіт визначать через відкриті торги. Замовником виступає служба автомобільних доріг у Волинській області. Тендерні пропозиції приймають до 15 червня, розпочнуть аукціон 21 липня.
Йдеться про капітальний ремонт відрізку дороги завдовжки 7,7 кілометра. Період виконання ремонту – до кінця року. Очікувана вартість становить 280,854 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шлунковий розлад і висипи: як у дітей проявляється загадкова недуга, яку пов'язують з коронавірусом
Сьогодні, 04:11
На Волині відремонтують частину дороги державного значення за понад 280 мільйонів
Сьогодні, 03:23
На Волині відійшов у вічність відомий художник
Сьогодні, 01:21