У канаві в Луцьку знайшли тіло чоловіка – ЗМІ
Сьогодні, 21:45
Як стало відомо volyn.com.ua з власних джерел, сьогодні, 17 травня, на вулиці Набережній обласного центру було виявлено труп.
Загиблий – 1956 року народження. До сьогодні чоловік знаходився в розшуку. Попередньо зовнішніх ушкоджень на тілі не виявлено.
Причини смерті з'ясовують правоохоронці.
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Загиблий – 1956 року народження. До сьогодні чоловік знаходився в розшуку. Попередньо зовнішніх ушкоджень на тілі не виявлено.
Причини смерті з'ясовують правоохоронці.
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