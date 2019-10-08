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У канаві в Луцьку знайшли тіло чоловіка – ЗМІ

У канаві в Луцьку знайшли тіло чоловіка – ЗМІ
Як стало відомо volyn.com.ua з власних джерел, сьогодні, 17 травня, на вулиці Набережній обласного центру було виявлено труп.

Загиблий – 1956 року народження. До сьогодні чоловік знаходився в розшуку. Попередньо зовнішніх ушкоджень на тілі не виявлено.

Причини смерті з'ясовують правоохоронці.

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Теги: поліція, канава, чоловік, тіло
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