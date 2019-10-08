У канаві в Луцьку знайшли тіло чоловіка – ЗМІ





Загиблий – 1956 року народження. До сьогодні чоловік знаходився в розшуку. Попередньо зовнішніх ушкоджень на тілі не виявлено.



Причини смерті з'ясовують правоохоронці.

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