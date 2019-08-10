У місті на Волині після зіткнення з легковиком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
Сьогодні, 22:12
Аварія трапилася ввечері 17 травня на перехресті вулиць Грушевського і Винниченка у Ковелі.
Зіткнулися мікроавтобус «Volkswagen Transporter» та легковик «Reno Laguna», інформує Ковель медіа.
Наразі на місці автопригоди перебуває близько десятка людей. Також працює поліція. Інформація про постраждалих поки що відсутня.
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Зіткнулися мікроавтобус «Volkswagen Transporter» та легковик «Reno Laguna», інформує Ковель медіа.
Наразі на місці автопригоди перебуває близько десятка людей. Також працює поліція. Інформація про постраждалих поки що відсутня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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