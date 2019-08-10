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В місті на Волині після зіткнення з легковиком перекинувся мікроавтобус. ФОТО

В місті на Волині після зіткнення з легковиком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
Аварія трапилася ввечері 17 травня на перехресті вулиць Грушевського і Винниченка у Ковелі.

Зіткнулися мікроавтобус «Volkswagen Transporter» та легковик «Reno Laguna», інформує Ковель медіа.

Наразі на місці автопригоди перебуває близько десятка людей. Також працює поліція. Інформація про постраждалих поки що відсутня.

В місті на Волині після зіткнення з легковиком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
В місті на Волині після зіткнення з легковиком перекинувся мікроавтобус. ФОТО
В місті на Волині після зіткнення з легковиком перекинувся мікроавтобус. ФОТО

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Теги: аварія, перехрестя, легковик, мікроавтобус, Ковель
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