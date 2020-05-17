У Бельгії лікарі влаштували прем’єр-міністру «коридор презирства і ганьби». ВІДЕО

Софі Вільмес “коридор презирства і ганьби”.



Про це пишуть



Лікарі та медсестри вишикувалися з обох сторін дороги і, коли Вільмес їхала в лікарню, вони по черзі розверталися до її картежу спиною.



Прем’єр-міністр відвідала заклад, щоб морально підтримати медиків.



В акції взяли участь близько 120 лікарів, медсестер і працівників швидкої допомоги. Лікарі вимагають виплат компенсацій або підвищення зарплати за минулі два місяці роботи.



Також медики з обуренням сприйняли розпорядження уряду щодо обов’язкового виходу медперсоналу на понаднормову роботу.



Прем’єр-міністр близько 40 хвилин розмовляла з персоналом лікарні і пообіцяла подбати про матеріальну та психологічну підтримку.



Представники профспілок нагадали, що саме Вільмес скорочувала витрати на медичне обслуговування останні три роки.





Нагадаємо, в Белігії зафіксовано понад 55 тисяч випадків коронавірусу. Від Covid-19 померли 9 052 людини.

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