вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Бельгії лікарі влаштували прем’єр-міністру «коридор презирства і ганьби». ВІДЕО

У Бельгії лікарі влаштували прем’єр-міністру «коридор презирства і ганьби». ВІДЕО
Лікарі медичного закладу Сен-П’єр в Бельгії влаштували для прем’єр-міністра королівства Софі Вільмес “коридор презирства і ганьби”.

Про це пишуть Факти.

Лікарі та медсестри вишикувалися з обох сторін дороги і, коли Вільмес їхала в лікарню, вони по черзі розверталися до її картежу спиною.

Прем’єр-міністр відвідала заклад, щоб морально підтримати медиків.

В акції взяли участь близько 120 лікарів, медсестер і працівників швидкої допомоги. Лікарі вимагають виплат компенсацій або підвищення зарплати за минулі два місяці роботи.

Також медики з обуренням сприйняли розпорядження уряду щодо обов’язкового виходу медперсоналу на понаднормову роботу.

Прем’єр-міністр близько 40 хвилин розмовляла з персоналом лікарні і пообіцяла подбати про матеріальну та психологічну підтримку.

Представники профспілок нагадали, що саме Вільмес скорочувала витрати на медичне обслуговування останні три роки.


Нагадаємо, в Белігії зафіксовано понад 55 тисяч випадків коронавірусу. Від Covid-19 померли 9 052 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коридор ганьби, Бельгія, лікарі, медики, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сопілкар гурту Go_A розповів, як у Луцьку проводить карантин
Сьогодні, 07:32
У Бельгії лікарі влаштували прем’єр-міністру «коридор презирства і ганьби». ВІДЕО
Сьогодні, 06:49
По архітектурі немає аналогів на Волині: опублікували ретросвітлини сільської церкви
Сьогодні, 05:49
Шлунковий розлад і висипи: як у дітей проявляється загадкова недуга, яку пов'язують з коронавірусом
Сьогодні, 04:11
На Волині відремонтують частину дороги державного значення за понад 280 мільйонів
Сьогодні, 03:23
Схожі новини
У Раді ініціюють позачергове засідання для ухвалення законів про захист медиків У Раді ініціюють позачергове засідання для ухвалення законів про захист медиків
05 травень, 15:34
У Луцькій міській клінічній лікарні на коронавірус перевірять майже 80 медиків У Луцькій міській клінічній лікарні на коронавірус перевірять майже 80 медиків
02 квітень, 13:32
Розповіли про стан справ із доплатами медикам Волині Розповіли про стан справ із доплатами медикам Волині
13 травень, 15:00
Українські лікарі, які працюють з Covid-19, до кінця цього тижня отримають доплати Українські лікарі, які працюють з Covid-19, до кінця цього тижня отримають доплати
06 травень, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сопілкар гурту Go_A розповів, як у Луцьку проводить карантин
Сьогодні, 07:32
 0
У Бельгії лікарі влаштували прем’єр-міністру «коридор презирства і ганьби». ВІДЕО
Сьогодні, 06:49
 0
По архітектурі немає аналогів на Волині: опублікували ретросвітлини сільської церкви
Сьогодні, 05:49
 0
Шлунковий розлад і висипи: як у дітей проявляється загадкова недуга, яку пов'язують з коронавірусом
Сьогодні, 04:11
 0
На Волині відремонтують частину дороги державного значення за понад 280 мільйонів
Сьогодні, 03:23
 0
Медіа
відео
1/8