У Бельгії лікарі влаштували прем’єр-міністру «коридор презирства і ганьби». ВІДЕО
Сьогодні, 06:49
Лікарі медичного закладу Сен-П’єр в Бельгії влаштували для прем’єр-міністра королівства Софі Вільмес “коридор презирства і ганьби”.
Про це пишуть Факти.
Лікарі та медсестри вишикувалися з обох сторін дороги і, коли Вільмес їхала в лікарню, вони по черзі розверталися до її картежу спиною.
Прем’єр-міністр відвідала заклад, щоб морально підтримати медиків.
В акції взяли участь близько 120 лікарів, медсестер і працівників швидкої допомоги. Лікарі вимагають виплат компенсацій або підвищення зарплати за минулі два місяці роботи.
Також медики з обуренням сприйняли розпорядження уряду щодо обов’язкового виходу медперсоналу на понаднормову роботу.
Прем’єр-міністр близько 40 хвилин розмовляла з персоналом лікарні і пообіцяла подбати про матеріальну та психологічну підтримку.
Представники профспілок нагадали, що саме Вільмес скорочувала витрати на медичне обслуговування останні три роки.
Нагадаємо, в Белігії зафіксовано понад 55 тисяч випадків коронавірусу. Від Covid-19 померли 9 052 людини.
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Про це пишуть Факти.
Лікарі та медсестри вишикувалися з обох сторін дороги і, коли Вільмес їхала в лікарню, вони по черзі розверталися до її картежу спиною.
Прем’єр-міністр відвідала заклад, щоб морально підтримати медиків.
В акції взяли участь близько 120 лікарів, медсестер і працівників швидкої допомоги. Лікарі вимагають виплат компенсацій або підвищення зарплати за минулі два місяці роботи.
Також медики з обуренням сприйняли розпорядження уряду щодо обов’язкового виходу медперсоналу на понаднормову роботу.
Прем’єр-міністр близько 40 хвилин розмовляла з персоналом лікарні і пообіцяла подбати про матеріальну та психологічну підтримку.
Представники профспілок нагадали, що саме Вільмес скорочувала витрати на медичне обслуговування останні три роки.
Нагадаємо, в Белігії зафіксовано понад 55 тисяч випадків коронавірусу. Від Covid-19 померли 9 052 людини.
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