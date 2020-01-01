Розносить ліки та проводить обходи: 16-річна українка створила медробота. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



На цьому вона не зупинятиметься, у планах вдосконалити проект і втілити його у стартап. Адже такий робот стане в пригоді не лише в період пандемії коронавірусу, а й у повсякденному житті медиків.



Розносити ліки, їжу і навіть проводити онлайн-обходи пацієнтів – усе це запрограмовано в цій машині. Вона виконуватиме функції за розкладом. Керувати роботом лікарі можуть дистанційно.



Аби створити модель робота, який би допомагав медикам у період пандемії, Вероніці знадобилася доба. А спеціальну програму для його розробки дівчина вивчила всього за 2 години. Її робот повністю автоматизований і може виконувати кілька функцій одночасно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дніпровська школярка створила модель комплексного медичного асистента. Це робот, який дистанційно може обслуговувати пацієнтів. 16-річна дівчина – призерка всеукраїнського конкурсу проектів.Про це йдеться в сюжеті Фактів На цьому вона не зупинятиметься, у планах вдосконалити проект і втілити його у стартап. Адже такий робот стане в пригоді не лише в період пандемії коронавірусу, а й у повсякденному житті медиків.Розносити ліки, їжу і навіть проводити онлайн-обходи пацієнтів – усе це запрограмовано в цій машині. Вона виконуватиме функції за розкладом. Керувати роботом лікарі можуть дистанційно.Аби створити модель робота, який би допомагав медикам у період пандемії, Вероніці знадобилася доба. А спеціальну програму для його розробки дівчина вивчила всього за 2 години. Її робот повністю автоматизований і може виконувати кілька функцій одночасно.

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