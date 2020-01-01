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Розносить ліки та проводить обходи: 16-річна українка створила медробота. ВІДЕО

Розносить ліки та проводить обходи: 16-річна українка створила медробота. ВІДЕО
Дніпровська школярка створила модель комплексного медичного асистента. Це робот, який дистанційно може обслуговувати пацієнтів. 16-річна дівчина – призерка всеукраїнського конкурсу проектів.

Про це йдеться в сюжеті Фактів.

На цьому вона не зупинятиметься, у планах вдосконалити проект і втілити його у стартап. Адже такий робот стане в пригоді не лише в період пандемії коронавірусу, а й у повсякденному житті медиків.

Розносити ліки, їжу і навіть проводити онлайн-обходи пацієнтів – усе це запрограмовано в цій машині. Вона виконуватиме функції за розкладом. Керувати роботом лікарі можуть дистанційно.

Аби створити модель робота, який би допомагав медикам у період пандемії, Вероніці знадобилася доба. А спеціальну програму для його розробки дівчина вивчила всього за 2 години. Її робот повністю автоматизований і може виконувати кілька функцій одночасно.


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Теги: медробот, школярка, розробка
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