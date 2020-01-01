Сопілкар гурту Go_A розповів, як у Луцьку проводить карантин

Ігор Діденчук розповів



Ігор Діденчук розповідає: усі репетиції нині відбуваються онлайн.



"Зараз я вдома, пишу заготовки для нових пісень. Ми нині створили багато нових пісень, але вони ще на стадії доопрацювання. Кожен вчить свою партію, потім за одну-дві репетиції зводимо все і граємо".



До гурту "Go A" лучанин долучився влітку 2019 року.



"У колективі я себе дуже комфортно почуваю, оскільки зустрілися однодумці, які мають одну ціль і хочуть донести українську музику до людей. Кожен генерує творчі ідеї і це дає сплеск хороших емоцій, думок і хорошого матеріалу".



Що відомо:



- 22 лютого у національному відборі пісенного конкурсу Євробачення-2020 переміг гуртGo_A. Він виконував пісню "Соловей".

- Згодом Європейська мовна спілка скасувала проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020 через загрозу поширення коронавірусу.

- Організатори вирішили, що учасники конкурсу, який перенесли на 2021 рік, мають до того часу написати нові пісні.

- Гурт Go_A, який виграв нацвідбір Євробачення-2020, представлятиме Україну на Євробаченні 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, сопілкар гурту "Go A", який цього року виграв у Національному відборі Євробачення,розповів Суспільному , що карантин проводить удома.Ігор Діденчук розповідає: усі репетиції нині відбуваються онлайн."Зараз я вдома, пишу заготовки для нових пісень. Ми нині створили багато нових пісень, але вони ще на стадії доопрацювання. Кожен вчить свою партію, потім за одну-дві репетиції зводимо все і граємо".До гурту "Go A" лучанин долучився влітку 2019 року."У колективі я себе дуже комфортно почуваю, оскільки зустрілися однодумці, які мають одну ціль і хочуть донести українську музику до людей. Кожен генерує творчі ідеї і це дає сплеск хороших емоцій, думок і хорошого матеріалу".Що відомо:- 22 лютого у національному відборі пісенного конкурсу Євробачення-2020 переміг гуртGo_A. Він виконував пісню "Соловей".- Згодом Європейська мовна спілка скасувала проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2020 через загрозу поширення коронавірусу.- Організатори вирішили, що учасники конкурсу, який перенесли на 2021 рік, мають до того часу написати нові пісні.- Гурт Go_A, який виграв нацвідбір Євробачення-2020, представлятиме Україну на Євробаченні 2021 року.

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