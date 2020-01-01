Шлунковий розлад і висипи: як у дітей проявляється загадкова недуга, яку пов'язують з коронавірусом





Лікарі вже рятують кілька сотень малюків у США, Британії, Франції, Іспанії, Нідерландах. А в італійському Бергамо вже навіть побито рекорд за останні три роки за кількістю дітей із токсичним шоком, йдеться у



Донедавна їх вважали поза зоною ризику. Лікарі та науковці твердили - те, що для дорослих смертельно, для дітей немов укус комара. Коронавірус вони начебто переносять легко та безсимптомно. У це вірила й Амбер, допоки не захворів її 9-річний син. Амбер була певна - те, що тероризує мільйони людей, для їхньої родини стало дрібною застудою. Бо всі дорослі перехворіли і всі без ускладнень. Аж раптом у сина почали проявлятися дивні симптоми.



"Спершу мені здалося, що в нього просто шлунковий розлад. Саме так ми сприйняли перші симптоми. Потім почалася легка гарячка, сильна блювота. Він не міг нічого їсти", - розповідає матір.



Лікарі запідозрили апендицит. Утім, від шпиталізації й операції відмовилися, батькам надали інструкції й відправили додому лікуватися. Хлопчику ставало гірше.



"Найчастіше ми спостерігаємо в дітей високу температуру, десь три-чотири дні. Висипання, дуже сильні висипання. Вони можуть бути по всьому тілу. І на долонях. І на стопах, де зазвичай такого не буває", - коментує лікар-педіатр.



Саме так може починатися загадкова рідкісна недуга – запальний процес, схожий на хворобу Кавасакі. Спричиняє його, підозрюють медики, саме коронавірус, бо в хворих дітей тести показали наявність антитіл. Недуга вражає судини, внутрішні органи та викликає токсичний шок. Окрім висипки, високої температури, блювоти, серед симптомів іще можуть бути потріскані губи, червоні очі, набряки кінцівок та лімфатичних вузлів на шиї, біль у всьому тілі. У деяких дітей може розвиватися навіть артрит. І найстрашніший наслідок – аневризма серцевих судин.



"У дітей немає симптомів схожих на симптоми коронавірусу. Це не респіраторні захворювання, у них немає проблем із диханням. У них це більше проявляється, як запалення кровоносних судин, які потім можуть призвести до проблем із серцем", - каже губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.



Лише в Бергамо – італійському місті-епіцентрі інфікування коронавірусом – розповідають педіатри, кількість дітей, шпиталізованих із новою загадковою недугою, зросла втридцятеро. А в одному зі шпиталів зафіксували 20 випадків за місяць. Тоді як раніше такої кількості не було і за три роки. Іще донедавна хвороба Кавасакі вражала малечу віком до 5 років. Тепер на цю недугу можуть заслабнути й старші. Науковці пояснюють, найімовірніше, токсичний шок у дітей виникає через надмірну імунну реакцію та величезну кількість антитіл після зараження коронавірусом.



"Головне, що хвилює нас, педіатрів, це те, що Кавасакі може призвести, якщо її не лікувати, до так званої "аневризми коронарної артерії". І це може бути фатальним. Тому ми просимо батьків, якщо в сім’ї хтось хворів, а діти перенесли вірус у легкій формі, усе ж бути пильними", - закликає лікар.



Як наслідок, якщо раніше більшість європейських країн та США дітям тести на коронавірус робити не квапилися, то тепер вони ледь не першочергові. За найменшої підозри.



"Позитивний момент у тому, що наразі таких випадків небагато. Отримавши правильне лікування, діти одужують. Та я не можу запевнити, що кількість хворих не зростатиме. Минулого тижня кількість пацієнтів у педіатричному відділені зросла, тому слід бути вкрай уважними", - кажуть паризькі лікарі.



Тепер батьки, які пройшли з дітьми через це пекло нової хвороби, просять інших із послабленням карантину не забувати про цю підступну дію вірусу. Спалаху захворюваності в дітей лікарі чекають після відкриття дитсадків та шкіл. А тому батьків просять пам'ятати: атаковані коронавірусом діти мають інші, ще менш вивчені прояви хвороби. Які часто збігаються із симптомами Кавасакі. Тож, за найменшої підозри - не гайте часу на самолікування.



Мар’яна Зінковська

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З коронавірусом пов'язують загадкову недугу, що почала проявлятися в дітей по всьому світу. Хвороба дуже схожа на рідкісний синдром Кавасакі.Лікарі вже рятують кілька сотень малюків у США, Британії, Франції, Іспанії, Нідерландах. А в італійському Бергамо вже навіть побито рекорд за останні три роки за кількістю дітей із токсичним шоком, йдеться у ТСН.Тиждень Донедавна їх вважали поза зоною ризику. Лікарі та науковці твердили - те, що для дорослих смертельно, для дітей немов укус комара. Коронавірус вони начебто переносять легко та безсимптомно. У це вірила й, допоки не захворів її 9-річний син. Амбер була певна - те, що тероризує мільйони людей, для їхньої родини стало дрібною застудою. Бо всі дорослі перехворіли і всі без ускладнень. Аж раптом у сина почали проявлятися дивні симптоми."Спершу мені здалося, що в нього просто шлунковий розлад. Саме так ми сприйняли перші симптоми. Потім почалася легка гарячка, сильна блювота. Він не міг нічого їсти", - розповідає матір.Лікарі запідозрили апендицит. Утім, від шпиталізації й операції відмовилися, батькам надали інструкції й відправили додому лікуватися. Хлопчику ставало гірше."Найчастіше ми спостерігаємо в дітей високу температуру, десь три-чотири дні. Висипання, дуже сильні висипання. Вони можуть бути по всьому тілу. І на долонях. І на стопах, де зазвичай такого не буває", - коментує лікар-педіатр.Саме так може починатися загадкова рідкісна недуга – запальний процес, схожий на хворобу Кавасакі. Спричиняє його, підозрюють медики, саме коронавірус, бо в хворих дітей тести показали наявність антитіл. Недуга вражає судини, внутрішні органи та викликає токсичний шок. Окрім висипки, високої температури, блювоти, серед симптомів іще можуть бути потріскані губи, червоні очі, набряки кінцівок та лімфатичних вузлів на шиї, біль у всьому тілі. У деяких дітей може розвиватися навіть артрит. І найстрашніший наслідок – аневризма серцевих судин."У дітей немає симптомів схожих на симптоми коронавірусу. Це не респіраторні захворювання, у них немає проблем із диханням. У них це більше проявляється, як запалення кровоносних судин, які потім можуть призвести до проблем із серцем", - каже губернатор штату Нью-ЙоркЛише в Бергамо – італійському місті-епіцентрі інфікування коронавірусом – розповідають педіатри, кількість дітей, шпиталізованих із новою загадковою недугою, зросла втридцятеро. А в одному зі шпиталів зафіксували 20 випадків за місяць. Тоді як раніше такої кількості не було і за три роки. Іще донедавна хвороба Кавасакі вражала малечу віком до 5 років. Тепер на цю недугу можуть заслабнути й старші. Науковці пояснюють, найімовірніше, токсичний шок у дітей виникає через надмірну імунну реакцію та величезну кількість антитіл після зараження коронавірусом."Головне, що хвилює нас, педіатрів, це те, що Кавасакі може призвести, якщо її не лікувати, до так званої "аневризми коронарної артерії". І це може бути фатальним. Тому ми просимо батьків, якщо в сім’ї хтось хворів, а діти перенесли вірус у легкій формі, усе ж бути пильними", - закликає лікар.Як наслідок, якщо раніше більшість європейських країн та США дітям тести на коронавірус робити не квапилися, то тепер вони ледь не першочергові. За найменшої підозри."Позитивний момент у тому, що наразі таких випадків небагато. Отримавши правильне лікування, діти одужують. Та я не можу запевнити, що кількість хворих не зростатиме. Минулого тижня кількість пацієнтів у педіатричному відділені зросла, тому слід бути вкрай уважними", - кажуть паризькі лікарі.Тепер батьки, які пройшли з дітьми через це пекло нової хвороби, просять інших із послабленням карантину не забувати про цю підступну дію вірусу. Спалаху захворюваності в дітей лікарі чекають після відкриття дитсадків та шкіл. А тому батьків просять пам'ятати: атаковані коронавірусом діти мають інші, ще менш вивчені прояви хвороби. Які часто збігаються із симптомами Кавасакі. Тож, за найменшої підозри - не гайте часу на самолікування.

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