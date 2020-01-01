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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Володимирі – новий випадок інфікування коронавірусом

У Володимирі – новий випадок інфікування коронавірусом
За останню добу у Володимирі-Волинському методом ПЛР підтвердили новий випадок коронавірусної хвороби.

На COVID-19 захворів мешканець міста 1975 року народження, повідомляють на сайті міськради.

Станом на ранок 18 травня у місті та районі зареєстрували 20 випадків коронавірусної інфекції COVID-19, які підтвердили лабораторно методом полімеразної ланцюгової реакції, в.т. числі 1 летальний.

"Закликаємо жителів міста відповідально ставитися до свого здоров’я. І, не зважаючи на пом’якшення карантинних заходів, все ж дотримуватися обмежень та без необхідності не виходити на вулицю, а у громадських місцях чітко дотримуватися рекомендацій Головного санітарного лікаря України", - йдеться у повідомленні мерії.

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Теги: коронавірус, Володимир-Волинський
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