У Рівному посеред вулиці горів елітний позашляховик. ФОТО
Сьогодні, 09:36
У Рівному вулиці Макарова о 02:36 годині загорівся позашляховик.
Як повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області, коли вони прибули на місце, то Range Rover був повністю охоплений вогнем, - пише Рівне вечірнє.
Повністю ліквідувати вогонь вдалося лише о 03:12. Поруч з позашляховиком стояв інший легковий автомобіль. Його рятувальники відкотили у сторону.
Причину загорання наразі встановлюють.
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Як повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області, коли вони прибули на місце, то Range Rover був повністю охоплений вогнем, - пише Рівне вечірнє.
Повністю ліквідувати вогонь вдалося лише о 03:12. Поруч з позашляховиком стояв інший легковий автомобіль. Його рятувальники відкотили у сторону.
Причину загорання наразі встановлюють.
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