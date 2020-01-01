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У Рівному посеред вулиці горів елітний позашляховик. ФОТО

У Рівному посеред вулиці горів елітний позашляховик. ФОТО
У Рівному вулиці Макарова о 02:36 годині загорівся позашляховик.

Як повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області, коли вони прибули на місце, то Range Rover був повністю охоплений вогнем, - пише Рівне вечірнє.

Повністю ліквідувати вогонь вдалося лише о 03:12. Поруч з позашляховиком стояв інший легковий автомобіль. Його рятувальники відкотили у сторону.

Причину загорання наразі встановлюють.

У Рівному посеред вулиці горів елітний позашляховик. ФОТО
У Рівному посеред вулиці горів елітний позашляховик. ФОТО
У Рівному посеред вулиці горів елітний позашляховик. ФОТО
У Рівному посеред вулиці горів елітний позашляховик. ФОТО

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Теги: позашляховик, Рівне, пожежа
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