У Рівному посеред вулиці горів елітний позашляховик. ФОТО





Як повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області, коли вони прибули на місце, то Range Rover був повністю охоплений вогнем, - пише Рівне вечірнє.



Повністю ліквідувати вогонь вдалося лише о 03:12. Поруч з позашляховиком стояв інший легковий автомобіль. Його рятувальники відкотили у сторону.



Причину загорання наразі встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному вулиці Макарова о 02:36 годині загорівся позашляховик.Як повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області, коли вони прибули на місце, то Range Rover був повністю охоплений вогнем, - пише Рівне вечірнє.Повністю ліквідувати вогонь вдалося лише о 03:12. Поруч з позашляховиком стояв інший легковий автомобіль. Його рятувальники відкотили у сторону.Причину загорання наразі встановлюють.

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