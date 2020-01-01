Ранок 18 травня: в Україні – 18 616 випадків коронавірусу, на Волині – 625

В Україні зафіксували 18 616 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 18 травня в Україні - 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 325 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 733 випадки;Волинська область — 625 випадків;Дніпропетровська область — 843 випадки;Донецька область — 131 випадок;Житомирська область — 564 випадки;Закарпатська область — 901 випадок;Запорізька область — 382 випадки;Івано-Франківська область — 1221 випадок;Кіровоградська область — 445 випадків;м. Київ — 2321 випадок;Київська область — 1224 випадки;Львівська область — 1066 випадків;Луганська область — 42 випадки;Миколаївська область — 262 випадки;Одеська область — 764 випадки;Полтавська область — 264 випадки;Рівненська область — 1167 випадків;Сумська область — 163 випадки;Тернопільська область — 1081 випадок;Харківська область — 789 випадків;Херсонська область — 168 випадків;Хмельницька область — 267 випадків;Чернівецька область — 2713 випадків;Черкаська область — 372 випадки;Чернігівська область — 108 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.