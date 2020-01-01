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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 18 травня: в Україні – 18 616 випадків коронавірусу, на Волині – 625

Ранок 18 травня: в Україні – 18 616 випадків коронавірусу, на Волині – 625
В Україні зафіксували 18 616 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 18 травня в Україні - 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 325 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 733 випадки;
Волинська область — 625 випадків;
Дніпропетровська область — 843 випадки;
Донецька область — 131 випадок;
Житомирська область — 564 випадки;
Закарпатська область — 901 випадок;
Запорізька область — 382 випадки;
Івано-Франківська область — 1221 випадок;
Кіровоградська область — 445 випадків;
м. Київ — 2321 випадок;
Київська область — 1224 випадки;
Львівська область — 1066 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 262 випадки;
Одеська область — 764 випадки;
Полтавська область — 264 випадки;
Рівненська область — 1167 випадків;
Сумська область — 163 випадки;
Тернопільська область — 1081 випадок;
Харківська область — 789 випадків;
Херсонська область — 168 випадків;
Хмельницька область — 267 випадків;
Чернівецька область — 2713 випадків;
Черкаська область — 372 випадки;
Чернігівська область — 108 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Україна, статистика, МОЗ, 18 травня
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