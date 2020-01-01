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Луцький депутат про Зеленського: «Однозначно оцінити не можу». ВІДЕО

Луцький депутат про Зеленського: «Однозначно оцінити не можу». ВІДЕО
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутат Луцької міської ради Андрій Покровський стверджує, що частково відчуває розчарування від роботи Володимира Зеленського на посаді президента України, проте не полишає сподівань на покращення.

Про це він сказав в інтерв’ю ІА «Конкурент».

«Однозначно оцінити не можу. Було чимало сподівань, деякі виправдовуються, у дечому – розчарування. Ми чули обіцянки про мир. Так, відбувається обмін полоненими, є якісь рухи, але остаточного завершення війни ми не бачимо і не уявляємо, як цього досягнути», – зазначив обранець громади.



На думку Покровського, Зеленський зосередив у своїх руках усю владу та отримав безпрецедентний рівень довіри від населення:

«При такій великій кількості можливостей хотілося б бачити більше від влади».

Разом із цим політик вважає, що завдяки турборежиму, парламенту вдалося ухвалити декілька хороших рішень.

«Наприклад, більш-менш легалізували видобуток бурштину, зняли недоторканість з депутатів, далі проводиться адміністративно-територіальна реформа, а Україна продовжує рухатися у проєвропейському напрямі», – сказав він.

Покровський зазначив, що не захищає Зеленського, але й критикувати не поспішає:

«Коли в мене є чітка позиція, то я можу гостро критикувати. Якщо ж я не до кінця розбираюся в проблемі або розумію, що вона не так швидко вирішується, тоді я утримуюся від цього».

«Де-факто президент працює менше 10 місяців, тому більш детальну оцінку його діяльності я зможу дати через рік. Зараз в мене ще залишаються сподівання, хоча спочатку їх було набагато більше», – резюмував він.


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Теги: Андрій Покровський, Володимир Зеленський
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