У селі на Волині люди самотужки облаштували зону відпочинку. ФОТО





Як розповів кореспонденту



Активно лобіював ініціативу місцевий депутат Іван Вознюк. Кошти на таке будівництво, 50 тисяч гривень, активісти отримали з бюджету ОТГ завдяки перемозі у конкурсі мініпроєктів.



І як тільки в державі послабили режим карантину, селяни вийшли на суботник, щоб навести лад на новому майданчику.



"Миловань – невеличке село, але місцеві мешканці мають неймовірну здатність до самоорганізації. Вони не чекають помочі від влади, а закочують рукави, взувають чоботи і працюють для громади", – відзначив своїх земляків Володимир Крижук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рекреаційний майданчик спорудили жителі села Миловань, що належить до Рівненської ОТГ Любомльського району.Як розповів кореспонденту volyn.com.ua голова громади Володимир Крижук, на березі озера Королівське, улюбленому місці відпочинку багатьох поколінь мешканців Миловані та Рівного, встановили альтанки, качелі, смітники, кабінки для перевдягання, прогрейдерували дорогу від села до водойми.Активно лобіював ініціативу місцевий депутат Іван Вознюк. Кошти на таке будівництво, 50 тисяч гривень, активісти отримали з бюджету ОТГ завдяки перемозі у конкурсі мініпроєктів.І як тільки в державі послабили режим карантину, селяни вийшли на суботник, щоб навести лад на новому майданчику."Миловань – невеличке село, але місцеві мешканці мають неймовірну здатність до самоорганізації. Вони не чекають помочі від влади, а закочують рукави, взувають чоботи і працюють для громади", – відзначив своїх земляків Володимир Крижук.

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