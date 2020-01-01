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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 18 травня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 18 травня
За останню добу на Волині зареєстрували 10 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 1 у дитини та 4 у медичних працівників.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Найбільше випадків за добу зареєстрували в Ковельському районі – 4 (в тому числі 1 летальний), по одному випадку зареєстрували в м.Луцьку, м.Нововолинську, Володимир-Волинському, Любомльському, Турійському, Маневицькому районах.

Загалом станом на 10.00 18 травня в області зареєстрували 625 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 53 у дітей та 147 у медичних працівників. Одужало 150 осіб, з них 12 дітей та 43 медичних працівники.

17 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, райони
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