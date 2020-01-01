У Ковелі 20-річний хлопець на бусі вилетів на перехрестя і вчинив аварію. ВІДЕО

Вчора, 17 травня, увечері у місті Ковелі на перехресті зіткнулися дві автівки. У результаті зіткнення бус перекинувся.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Інформують, що 20-річний водій, керуючи бусом Volkswagen T4, при виїзді на нерегульоване перехрестя з вулиці Винниченка на вулицю Грушевського не надав переваги в русі автомобілю Renault Laguna та допустив з ним зіткнення.На щастя, у дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав."Нагадуємо! Правила дорожнього руху, яких мають дотримуватися водії, здійснюючи проїзд нерегульованих перехресть: на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху", - йдеться у дописі патрульної поліції.