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В Україні відкриють пляжний сезон

В Україні відкриють пляжний сезон
Міністерство охорони здоров’я дозволить відкрити пляжний сезон в Україні, оскільки морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випроміненням знищує збудник коронавірусної хвороби.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу, - пише УНІАН.

«У цьому сезоні ми зможемо купатись. Ми провели консультації з Інститутом епідеміології інфекційних хвороб Національної академії медичних наук і вони, ці спеціалісти підтвердили, що морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випроміненням знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрито пляжний сезон в Україні, напевно, як і в інших країнах світу», - заявив він.

За його словами, незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно.

«Це може бути тільки при близькому контакті», - наголосив Ляшко.

Він відзначив, що стосовно річкового пляжного сезону МОЗ буде надавати дозвіл працювати в цьому сезоні відпочинку.


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Теги: пляжний сезон, відкриття
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