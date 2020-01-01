В Україні відкриють пляжний сезон





Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу, - пише



«У цьому сезоні ми зможемо купатись. Ми провели консультації з Інститутом епідеміології інфекційних хвороб Національної академії медичних наук і вони, ці спеціалісти підтвердили, що морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випроміненням знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрито пляжний сезон в Україні, напевно, як і в інших країнах світу», - заявив він.



За його словами, незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно.



«Це може бути тільки при близькому контакті», - наголосив Ляшко.



Він відзначив, що стосовно річкового пляжного сезону МОЗ буде надавати дозвіл працювати в цьому сезоні відпочинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я дозволить відкрити пляжний сезон в Україні, оскільки морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випроміненням знищує збудник коронавірусної хвороби.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарній лікар України Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу, - пише УНІАН «У цьому сезоні ми зможемо купатись. Ми провели консультації з Інститутом епідеміології інфекційних хвороб Національної академії медичних наук і вони, ці спеціалісти підтвердили, що морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випроміненням знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрито пляжний сезон в Україні, напевно, як і в інших країнах світу», - заявив він.За його словами, незважаючи на те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, за наявними даними науковців, в річках з проточною водою інфікуватись досить складно.«Це може бути тільки при близькому контакті», - наголосив Ляшко.Він відзначив, що стосовно річкового пляжного сезону МОЗ буде надавати дозвіл працювати в цьому сезоні відпочинку.

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