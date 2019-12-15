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Повідомили про стан підлітка, який обгорів на даху вагона у Луцьку

Повідомили про стан підлітка, який обгорів на даху вагона у Луцьку
Стан підлітка, який напередодні отримав електротравму, – важкий.

Про це розповіла заступниця директора Волинського обласного дитячого територіального медоб’єднання Тетяна Жураківська, - пише Суспільне Волинь.

Лікарка каже, що наразі дитину оперують. Хлопець має опіки 40% тіла.

Нагадаємо, 17 травня о 3:00 хлопець отримав травми внаслідок удару електричним струмом. Це трапилось на даху вагона поблизу залізничного вокзалу у Луцьку.


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Теги: опіки, підліток, вокзал, Луцьк
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Коментарі 1
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Ото нема чого лазити по вагонах! Як в голові вавка, то може током вилікує!
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