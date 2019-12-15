Повідомили про стан підлітка, який обгорів на даху вагона у Луцьку
Сьогодні, 11:07
Стан підлітка, який напередодні отримав електротравму, – важкий.
Про це розповіла заступниця директора Волинського обласного дитячого територіального медоб’єднання Тетяна Жураківська, - пише Суспільне Волинь.
Лікарка каже, що наразі дитину оперують. Хлопець має опіки 40% тіла.
Нагадаємо, 17 травня о 3:00 хлопець отримав травми внаслідок удару електричним струмом. Це трапилось на даху вагона поблизу залізничного вокзалу у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла заступниця директора Волинського обласного дитячого територіального медоб’єднання Тетяна Жураківська, - пише Суспільне Волинь.
Лікарка каже, що наразі дитину оперують. Хлопець має опіки 40% тіла.
Нагадаємо, 17 травня о 3:00 хлопець отримав травми внаслідок удару електричним струмом. Це трапилось на даху вагона поблизу залізничного вокзалу у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Ото нема чого лазити по вагонах! Як в голові вавка, то може током вилікує!
Останні новини
«Гола» зарплата і орендоване майно: чим багатий нардеп Ігор Гузь
Сьогодні, 11:40
У місті на Волині коронавірус підтвердили у ще однієї працівниці лабораторного центру
Сьогодні, 11:12
Повідомили про стан підлітка, який обгорів на даху вагона у Луцьку
Сьогодні, 11:07
У Луцьку біля школи №26 облаштують сквер
Сьогодні, 10:53
В Україні відкриють пляжний сезон
Сьогодні, 10:49