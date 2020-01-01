Волинське селище на ретросвітлинах американської мандрівниці





Ця колекція світлин є опублікованою на сайті Університету Вісконсин-Мілуокі, - пише



Усі кадри показують, як виглядали міста, містечка та села Західної України 85 років тому. Є тут і фото, які зробила американка у Ратному.



В міжвоєнний період Ратне було у складі тогочасного Волинського воєводства ІІ Речі Посполитої.



Розглядаючи фото можна побачити типові будиночки місцевих жителів, які були розташовані на вулицях Ратного в 1930-х роках. Сьогодні в селищі таких будинків уже немає.

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