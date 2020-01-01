Волинське селище на ретросвітлинах американської мандрівниці
Сьогодні, 20:16
Американська мандрівниця Луіза Арнер Бойд відвідала Ратне у 1934 році.
Ця колекція світлин є опублікованою на сайті Університету Вісконсин-Мілуокі, - пише Район.Історія.
Усі кадри показують, як виглядали міста, містечка та села Західної України 85 років тому. Є тут і фото, які зробила американка у Ратному.
В міжвоєнний період Ратне було у складі тогочасного Волинського воєводства ІІ Речі Посполитої.
Розглядаючи фото можна побачити типові будиночки місцевих жителів, які були розташовані на вулицях Ратного в 1930-х роках. Сьогодні в селищі таких будинків уже немає.
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Ця колекція світлин є опублікованою на сайті Університету Вісконсин-Мілуокі, - пише Район.Історія.
Усі кадри показують, як виглядали міста, містечка та села Західної України 85 років тому. Є тут і фото, які зробила американка у Ратному.
В міжвоєнний період Ратне було у складі тогочасного Волинського воєводства ІІ Речі Посполитої.
Розглядаючи фото можна побачити типові будиночки місцевих жителів, які були розташовані на вулицях Ратного в 1930-х роках. Сьогодні в селищі таких будинків уже немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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