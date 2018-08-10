Позашляховик, який «викрали» у Луцьку, знайшли в одному з дворів міста
Сьогодні, 11:45
Автомобіль, який за словами власника, був викрадений 15 травня в Луцьку на проспекті Перемоги, знайшли в одному з дворів на проспекті Грушевського.
Про це Інформаційному агентству Волинські новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили в ГУНП Волинської області, повідомивши, що власник позашляховика марки »-Benz забув, де припаркував автомобіль.
Варто зазначити, що для пошуку автомобіля відразу була введена в дію спеціальна поліцейська операція «Перехоплення».
За цим фактом на заявника склали протокол за неправдиве повідомлення.
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Про це Інформаційному агентству Волинські новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили в ГУНП Волинської області, повідомивши, що власник позашляховика марки »-Benz забув, де припаркував автомобіль.
Варто зазначити, що для пошуку автомобіля відразу була введена в дію спеціальна поліцейська операція «Перехоплення».
За цим фактом на заявника склали протокол за неправдиве повідомлення.
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