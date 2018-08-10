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Позашляховик, який «викрали» у Луцьку, знайшли в одному з дворів міста

Позашляховик, який «викрали» у Луцьку, знайшли в одному з дворів міста
Автомобіль, який за словами власника, був викрадений 15 травня в Луцьку на проспекті Перемоги, знайшли в одному з дворів на проспекті Грушевського.

Про це Інформаційному агентству Волинські новини стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили в ГУНП Волинської області, повідомивши, що власник позашляховика марки »-Benz забув, де припаркував автомобіль.

Варто зазначити, що для пошуку автомобіля відразу була введена в дію спеціальна поліцейська операція «Перехоплення».

За цим фактом на заявника склали протокол за неправдиве повідомлення.

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Теги: викрадення, авто, план, перехоплення, Луцьк
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