На Волині – смертельна аварія: авто злетіло у кювет та врізалося в дерево





Смертельна автопригода трапилася учора, 17 травня, після 21 години, повідомляє ГУНП у Волинській області.



Дорожньо-транспортна пригода сталася по 21 годині. За кермом легковика перебував 51-річний житель Володимир-Волинська. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням, злетів у кювет та врізався у придорожнє дерево.



Від отриманих травм керманич помер на місці події. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи.



За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триваєє.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі неподалік села Верба Володимир-Волинського району автомобіль Toyota Avensis злетів у кювет та врізався в придорожнє дерево.Смертельна автопригода трапилася учора, 17 травня, після 21 години, повідомляє ГУНП у Волинській області.Дорожньо-транспортна пригода сталася по 21 годині. За кермом легковика перебував 51-річний житель Володимир-Волинська. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням, злетів у кювет та врізався у придорожнє дерево.Від отриманих травм керманич помер на місці події. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи.За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триваєє.

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