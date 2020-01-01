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На Волині – смертельна аварія: авто злетіло у кювет та врізалося в дерево

На Волині – смертельна аварія: авто злетіло у кювет та врізалося в дерево
На автодорозі неподалік села Верба Володимир-Волинського району автомобіль Toyota Avensis злетів у кювет та врізався в придорожнє дерево.

Смертельна автопригода трапилася учора, 17 травня, після 21 години, повідомляє ГУНП у Волинській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася по 21 годині. За кермом легковика перебував 51-річний житель Володимир-Волинська. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням, злетів у кювет та врізався у придорожнє дерево.

Від отриманих травм керманич помер на місці події. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи.

За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триваєє.

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Теги: аварія, Володимир
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