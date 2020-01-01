вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО

Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО
Луцька фотографка та блогерка Ірина Д’яченко у Луцьку потрапила у ДТП. Автомобіль Jaguar під її управлінням врізався в Mazda.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці. Аварія трапилась на проспекті Відродження, ймовірно, через недотримання безпечної дистанції.

Mazda, яку протаранила водійка Jaguar, обійшлась незначними механічними пошкодженнями. В той час як Jaguar постраждав набагато сильніше – в нього повністю пошкоджена передня частина і капот.

Як розповіла сама пані Ірина в своєму блозі, аварія сталась саме в день її іменин. З її слів, водій автомобіля Mazda різко загальмував і вона не встигла зреагувати.

Зазначимо, що Ірина Д’яченко – популярна луцька фотографка та блогерка. На її профіль в Інстаграмі підписані більше 40 тисяч осіб.
Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО
Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО
Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО
Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО
Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: блогерка, аварія, Ірина Д’яченко, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
27-річний волинян зробив «бізнес» на переправленні нелегалів в Євросоюз
Сьогодні, 12:07
На Волині автівка злетіла з дороги та перекинулася: водій загинув на місці
Сьогодні, 12:05
Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО
Сьогодні, 12:01
На Волині – смертельна аварія: авто злетіло у кювет та врізалося в дерево
Сьогодні, 11:48
Позашляховик, який «викрали» у Луцьку, знайшли в одному з дворів міста
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
Через аварію мешканці декількох луцьких вулиць залишилися без гарячої води Через аварію мешканці декількох луцьких вулиць залишилися без гарячої води
14 травень, 18:42
У Луцьку перекинулась вантажівка з хлібом. ФОТО У Луцьку перекинулась вантажівка з хлібом. ФОТО
14 травень, 13:51
Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулися бус та легковик Ранкова аварія у Луцьку: зіткнулися бус та легковик
14 травень, 09:23
У Луцьку не розминулися дві вантажівки. ФОТО У Луцьку не розминулися дві вантажівки. ФОТО
13 травень, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трьом лікарям з Волині подарували квартири
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку біля адмінсуду затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 12:21
 0
27-річний волинян зробив «бізнес» на переправленні нелегалів в Євросоюз
Сьогодні, 12:07
 0
На Волині автівка злетіла з дороги та перекинулася: водій загинув на місці
Сьогодні, 12:05
 0
Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО
Сьогодні, 12:01
 0
Медіа
відео
1/8