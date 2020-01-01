Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Луцька фотографка та блогерка Ірина Д’яченко у Луцьку потрапила у ДТП. Автомобіль Jaguar під її управлінням врізався в Mazda.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці. Аварія трапилась на проспекті Відродження, ймовірно, через недотримання безпечної дистанції.
Mazda, яку протаранила водійка Jaguar, обійшлась незначними механічними пошкодженнями. В той час як Jaguar постраждав набагато сильніше – в нього повністю пошкоджена передня частина і капот.
Як розповіла сама пані Ірина в своєму блозі, аварія сталась саме в день її іменин. З її слів, водій автомобіля Mazda різко загальмував і вона не встигла зреагувати.
Зазначимо, що Ірина Д’яченко – популярна луцька фотографка та блогерка. На її профіль в Інстаграмі підписані більше 40 тисяч осіб.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці. Аварія трапилась на проспекті Відродження, ймовірно, через недотримання безпечної дистанції.
Mazda, яку протаранила водійка Jaguar, обійшлась незначними механічними пошкодженнями. В той час як Jaguar постраждав набагато сильніше – в нього повністю пошкоджена передня частина і капот.
Як розповіла сама пані Ірина в своєму блозі, аварія сталась саме в день її іменин. З її слів, водій автомобіля Mazda різко загальмував і вона не встигла зреагувати.
Зазначимо, що Ірина Д’яченко – популярна луцька фотографка та блогерка. На її профіль в Інстаграмі підписані більше 40 тисяч осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО
Сьогодні, 12:01