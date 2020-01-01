Луцька блогерка на Jaguar протаранила Mazda. ФОТО

Ірина Д’яченко у Луцьку потрапила у ДТП. Автомобіль Jaguar під її управлінням врізався в Mazda.



Про це Інформаційному агентству



Mazda, яку протаранила водійка Jaguar, обійшлась незначними механічними пошкодженнями. В той час як Jaguar постраждав набагато сильніше – в нього повністю пошкоджена передня частина і капот.



Як розповіла сама пані Ірина в своєму блозі, аварія сталась саме в день її іменин. З її слів, водій автомобіля Mazda різко загальмував і вона не встигла зреагувати.



Зазначимо, що Ірина Д’яченко – популярна луцька фотографка та блогерка. На її профіль в Інстаграмі підписані більше 40 тисяч осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька фотографка та блогеркау Луцьку потрапила у ДТП. Автомобіль Jaguar під її управлінням врізався в Mazda.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці. Аварія трапилась на проспекті Відродження, ймовірно, через недотримання безпечної дистанції.Mazda, яку протаранила водійка Jaguar, обійшлась незначними механічними пошкодженнями. В той час як Jaguar постраждав набагато сильніше – в нього повністю пошкоджена передня частина і капот.Як розповіла сама пані Ірина в своєму блозі, аварія сталась саме в день її іменин. З її слів, водій автомобіля Mazda різко загальмував і вона не встигла зреагувати.Зазначимо, що Ірина Д’яченко – популярна луцька фотографка та блогерка. На її профіль в Інстаграмі підписані більше 40 тисяч осіб.

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