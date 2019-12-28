На Волині автівка злетіла з дороги та перекинулася: водій загинув на місці





Смертельна аварія сталася у суботу, 16 травня, ввечері, повідомомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.



Між селом Перемиль та Берестечком Горохівського району автомобіль Mercedes Benz E200 під керуванням 32-річного жителя цього ж району виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці пригоди, 33-річного пасажира госпіталізували.



За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі в аварії загинув водій легковика.Смертельна аварія сталася у суботу, 16 травня, ввечері, повідомомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Між селом Перемиль та Берестечком Горохівського району автомобіль Mercedes Benz E200 під керуванням 32-річного жителя цього ж району виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці пригоди, 33-річного пасажира госпіталізували.За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію