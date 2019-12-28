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На Волині автівка злетіла з дороги та перекинулася: водій загинув на місці

На Волині автівка злетіла з дороги та перекинулася: водій загинув на місці
У Горохівському районі в аварії загинув водій легковика.

Смертельна аварія сталася у суботу, 16 травня, ввечері, повідомомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Між селом Перемиль та Берестечком Горохівського району автомобіль Mercedes Benz E200 під керуванням 32-річного жителя цього ж району виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці пригоди, 33-річного пасажира госпіталізували.

За цим фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, аварія, смерть
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