27-річний волинян зробив «бізнес» на переправленні нелегалів в Євросоюз

Слідчі оголосили волинянину про підозру за незаконне переправлення іноземців через держкордон України до Республіки Польща.Спіймали правопорушника під час процесу переправлення чотирьох нелегальних мігрантів – громадян Ємену, Іраку, Судану та Бангладешу через річку Західний Буг з України у Польщу, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що правоохоронці викрили незаконну діяльність 27-річного волинянина у 2019 році. Зловмисник підшуковував потенційних клієнтів у соціальних мережах та пропонував допомогу у здійсненні переправлення їх через держкордон України до країн Євросоюзу за 1500 дол. США з кожного.У кінці липня 2019 року оперативники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними із торгівлею людьми спільно із оперативно-розшуковим відділом Львівського прикордонного загону затримали нелегальних мігрантів під час незаконного їх переміщення через державний кордон поза визначеними пунктами пропуску. В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановили, що організував незаконне переправлення 27-річний волинянин. Він доставив іноземців до річки Західний Буг на території України та наказав перепливати. За домовленістю зловмисник мав зустріти нелегальних мігрантів у Польщі та отримати розрахунок за успішне їх переправлення. Але на заваді стали правоохоронці.Оперативники провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази, зокрема автомобіль, який фігурант використовував для переміщення нелегальних мігрантів територією України для доставки в прикордонну смугу.Слідчі оголосили йому про підозру за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон вчинене з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.Триває досудове розслідування.