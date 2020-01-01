вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

19 травня на Волині: гортаючи календар

19 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження журналіст, член Національної спілки письменників України Софія Стасюк (на фото), директор ТзОВ «Волиньфарм» Станіслав Шайко, журналіст Анастасія Тумік, випусковий редактор.

Їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить ім’я Денис, – вітаємо зі святом, зичимо здоров’я, любові й життєвих перемог.

У цей день 1905 року народився волинський краєзнавець-аматор, етнограф Леон Пучковський.

Він написав дослідження «Нарис історії села Литовеж», за яке у 1994-му був удостоєний премії імені Агатангела Кримського.

Помер Леон Пучковський у 2001 році.

19 травня 2004 року почалася операція з ліквідації семи радянських авіабомб, виявлених у річці Турія в Ковелі.

Для цього дві з половиною тисячі городян з прилеглої до місця пригоди території були евакуйовані у безпечну зону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лише сидячі місця і обов’язкові маски: як працюватиме громадський транспорт в умовах карантину
Чи вірять лучани у коронавірус. ВІДЕООПИТУВАННЯ
Тюльпанове поле на Волині приймає відвідувачів. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині через коронавірус закрили монастир
Сьогодні, 00:12
19 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через ДТП частина будинків в центрі Луцька залишиться без води
18 травень, 23:21
Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО
18 травень, 22:59
На Волині 18-річна дівчина отримала квартиру від міськради. ФОТО
18 травень, 22:22
Схожі новини
13 травня на Волині: гортаючи календар 13 травня на Волині: гортаючи календар
13 травень, 00:00
9 травня на Волині: гортаючи календар 9 травня на Волині: гортаючи календар
09 травень, 00:00
7 травня на Волині: гортаючи календар 7 травня на Волині: гортаючи календар
07 травень, 00:00
5 травня на Волині: гортаючи календар 5 травня на Волині: гортаючи календар
05 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині через коронавірус закрили монастир
Сьогодні, 00:12
 0
19 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Через ДТП частина будинків в центрі Луцька залишиться без води
18 травень, 23:21
 0
Показали волинян на кольорових світлинах столітньої давності. ФОТО
18 травень, 22:59
 0
На Волині 18-річна дівчина отримала квартиру від міськради. ФОТО
18 травень, 22:22
 0
Медіа
відео
1/8