У Луцьку біля адмінсуду затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО

У Луцьку біля судової установи затримали чоловіків, які розповсюджували та вживали наркотики.Так, 18 травня приблизно о 6:30 ранку працівники Служби судової охорони, які забезпечують безпеку Волинського окружного адміністративного суду, що на вулиці Словацького, 3 під час перегляду камер зовнішнього стеження помітили двох невідомих осіб, які поводили себе піозріло, - інформує пресслужба ТУ ССО у Волинській області.Чоловіки оглядали урни для сміття, копали у клумбі, оглядали траву на газоні біля приміщення суду та говорили по телефону. Ймовірно шукали місце знаходження «закладки».Під час поверхневого огляду охорона виявила шприц, згорток з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, банківську картку та телефон на екрані якого були залишки порошкоподібної речовини. Чоловіків затримали на місці події. Згодом на міце події викликали слідчо-оперативну групу.В ході встановлення осіб ними виявились жителі Луцька – 29-річний чоловік та його 32-річний товариш.