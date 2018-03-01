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Трьом лікарям з Волині подарували квартири

Трьом лікарям з Волині подарували квартири
Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк вручив трьом молодим лікарям комунального підприємства «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання» ключі від службових квартир.

Про це йдеться на сайті мерії.

Власниками двох однокімнатних та однієї двокімнатної квартири загальною площею понад 120 кв.м стали завідувач акушерського відділення Ірина Ткачук, завідувач відділення амбулаторного гемодіалізу Марія Власюк і завідувач терапевтичного відділення Ігор Халимендик. До слова, останній житиме там зі своєю сім’єю.

Зазначають, що службове житло для медичних працівникі придбали у березні-травні 2020 року за кошти місцевого бюджету, які передбаченні Програмою підтримки та розвитку надання вторинної медичної допомоги міста на 2019-2022 року, затвердженої рішенням міської ради від 20.09.2019 № 34/7 та відповідно до Порядку надання службових жилих приміщень лікарям КП «Володимир-Волинське ТМО», який депутати міської ради затвердили на 37 сесії міської ради у лютому 2020 року.

Трьом лікарям з Волині подарували квартири
Трьом лікарям з Волині подарували квартири
Трьом лікарям з Волині подарували квартири


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Теги: Володимир, житло, лікарі
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