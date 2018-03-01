Трьом лікарям з Волині подарували квартири

Петро Саганюк вручив трьом молодим лікарям комунального підприємства «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання» ключі від службових квартир.



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Власниками двох однокімнатних та однієї двокімнатної квартири загальною площею понад 120 кв.м стали завідувач акушерського відділення Ірина Ткачук, завідувач відділення амбулаторного гемодіалізу Марія Власюк і завідувач терапевтичного відділення Ігор Халимендик. До слова, останній житиме там зі своєю сім’єю.



Зазначають, що службове житло для медичних працівникі придбали у березні-травні 2020 року за кошти місцевого бюджету, які передбаченні Програмою підтримки та розвитку надання вторинної медичної допомоги міста на 2019-2022 року, затвердженої рішенням міської ради від 20.09.2019 № 34/7 та відповідно до Порядку надання службових жилих приміщень лікарям КП «Володимир-Волинське ТМО», який депутати міської ради затвердили на 37 сесії міської ради у лютому 2020 року.







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