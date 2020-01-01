Де на Волині не буде світла 19 травня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 9:00 - 17:00с. Хворостів, вул.: Тиха9:00-17:00 Печихвостівська сільська радас. Печихвости:вул. Секлієва,вул. Стрілецька,вул. Видумка,вул. Центральнавул. Горохівськавул. Бойка2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-224 9:00-17:00 СФГ Івашенюка с. Гектари:вул. Центральна3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-183 9:00-17:00 СГПП "Дружба"Сенкевичівське СТСвято-Преображенський храм с.Жуківець :вул.Набережна, вул.Молодіжнавул.Центральна4 ПЛ-0.4 кВ від КТП-443 9:00-17:00 - с.Диковини :вул.ЛісоваЛ-1КТП-989.30-17.00с.Н.Лішня вул.Ювілейна Центральна2 ПЛ-10кв Л-04-01 10.00 14.00 Іваничі вул.Шевченка Колгоспна7.17.17А. 8 Березня. Заводська5.7.11.13.15.17.17А.Л-3КТП-171 10.00-17.00 с.Переславичі вул.Комарова4 КТП-112 10.00-17.00 с.Бужковичі1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-327 09:40 – 17:00 с. Сошичне, вул. Тиха, вул..Ковельська, вул.. Бобрівка2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 10:00 – 17:00 с. Соснівка, вул.. Жовтнева, вул..Польова, вул.. Щорса (частково), вул.. Першого Травня (частково)3. ПЛ-10 кВ Л-01-02 10:00 – 17:00 ФАП, школа, ТОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», АТС, церква, молитовний будинок, дитячий садок, ФОП Смаль Станіслав Павлович (торговий павільйон), будівельний майданчик амбулаторії, ФОП Лещинська мирослава Ананіївна (магазин) с. Піщане (повністю)1 ПЛ 10 кВ Л40-05 09:00-17:00с. НосовичіСелищна рада Олика - водонапірна баштаКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктВідділ освіти Ківерцівської РДА -школаДерж.с/госп. п-во `Олицьке`ПАТ "Укртелеком" - АТСс. ЖорнищеОлицьке споживче товариство - магазинСвято-Дмитрівська громада УПЦ КП - церкваСільська рада с. ЖорнищеФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазинФОП Шнит Інна Володимирівна - магазинФОП Козак Василь Миколайович – млинс. ЧимеринТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язкуФОП Гецко Тетяна Миколаївна - магазин с. Жорнище - повністюс. Носовичі - повністюс. Чимерин - повністю2 ПЛ 10 кВ Л99-01 09:00-17:00с. Суськ – школа, медпункт, клуб, АТС, поштаФОП Романюк Людмила Миколаївна - пекарняФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна - магазинФОП Кудиско Андрій Андрійови - магазинПП"Екопрод" -картоплесховищес. Завітне – школа, медпункт, дитсадок, клубс. Словатичі – школаФОП Матяшов Анатолій Миколайович - телятникБалаєскул Роман Андрійович – складс. Славне - магазинФОП Хойна Олег Васильович - бригада с. Суськ - повністюс. Завітне - повністюс. Словатичі - повністюс. Славне - повністю3 ПС35»Олика»І СШ 10 кВ 10:00-11:00ТзОВ "Край" – виробниче приміщенняТзОВ `Олицький агробуд`ФОП Збирун Олександр Іонікійович - магазинСФГ "Залісоче"ФОП Мисковець В.О. - магазинФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Кошинська Галина ПавлівнаДВТП "Волиньфармпостач"ТзОВ `Побутовик`Римо-католицький костел смт.ОликаВол. обл. психлікарня № 4ФОП Матищук Сергій ЄвстафійовичМДКП "Ківерціводоканал" - очистні спорудиВол. обл. психлікарня № 2ФОП Лебедь Богдан ФедоровичФОП Мельник Олександр СергійовичФОП Яйленко Федір КостянтиновичФОП Костюк Андрій АндрійовичФОП Колосінський Валерій ВолодимировичТзОВ "Волинь-зерно-продукт"ТзОВ "Компанія Західліспром"ФОП Юскевич-Красковський Олег ЮрійовичТзОВ `Олицьке РТП`ФОП Романюк Марія ДмитрівнаТзОВ фірма " НПП Каскад" - нафтобазаПзІІ"Лукойл-Україна" АЗСФОП Фень Віктор Талимонович- зерноскладФОП Романов Михайло СергійовичТкаченко Інна АнатоліївнаФГ "БОМІС" – приміщення, млинФОП Ворон Наталія ВолодимирівнаКузьмич Петро Андрійович - млинФОП Новак Руслан Ростиславовичсмт. Олика - повністюс. Гор’янівка - повністюс. Залісоче - повністюс. Дідичі - повністюс. Дерно – частковос. Хром’яків - повністюс.Мительне - повністюс. Покащів - повністюс. Одеради - повністюс. Личани - повністю4. 10:00-16:00с. Хопніввул. Першотравнева, буд. 43-95, 56-1441. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В., ФОП Данилевич О.М.ФО Шворак Р.Г.,АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"Дубівська сільська рада, ФО Столярчук В.П.СТзОВ "Україна". ФО Солтис О.М.ФО Столярчук Р.П., ФОП Янкель А.П.ФОП Місюра О.В., ФО Кіптик О.О.ПП "Приватбуд", Ковельське МТМОРГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КПБілинська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДАРГ Святого Духа Української православної церкви КП, Дубівське споживче товариствоФО Балецький С.Р., ФО Балак П.С.ФГ "Дуплянка СГК"Церква Християн віри ЄвангельськоїСвято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.М., Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ФОП Оніщук В.П.Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОП Наконечний П.М., ФОП Шворак П.Є.СТзОВ "Білинське", ФО Жалай М.В.ФО Матвійчук В.В., ФОП Колотюк П.М.с.Вербкас.Бахівс.Колодницяс.Білин2. 9:00-17:00 ВК Люблинецької селищної радиКовельське МТМО с.Черкаси3. ПЛ-0,4кВ від КТП №4209:00-17:00 Лікарня ст.Ковель, ПАТ" Волиньгаз "Вол.дирекція УДППЗ, ФОП Романюк П.Я.ФОП Сагаль О.М.,ФОП Тудрій Ю.Г. м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського4. ПС-35/10кВ «Сільце №74» 9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"Велицька сільська радаГолобське споживче товариствоКовльське МТМОСелянське (фермерське) господарство "Колос"СТзОВ "Зоря"ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ФО Максимчук І.І.Св'ято - Різдво - Богородична громадаУПЦ с. ВелицькФОП Киденько О.М.ФОП Польчук А.Ф.ФОП Киденько О.М.РГ «Живоносне джерело» Українськоїправославної церквиФОП Топоровський О.Є.СТзОВ "Вежа"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"Св'ято-Дмитрівська громада Українськоїправославної церкви с.ПідлісиФОП Киденько О.М.ФГ "Визвість"ФОП Філіпчук В.В.Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.УглиФОП Чих Василь ЯковичРелігійна громада ХВЄ п'ятидесятниківс.ПідріжжяПовурське споживче товариствоСв'ято-Михайлівська громада УПЦ с. ПідріжжяФОП Боймиструк Б.Г.Св'ято-Парасківська громада с.КашівкаФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринськас.Велицькс.Кухаріс.Сільцес.Підлісис.Арсеновичіс.Підріжжяс.Кашівка1. 9:00 – 17:00 с.Білопіль: магазин(п-ць Рудюк) с.Білопіль вул.Ценральна, вул.Шкільна2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-158 9:00 – 17:00 с.Крухиничі: дитячий садок3. КТП-36 9:00 – 17:00 с.С.Загорів: школа, дитсадок, будинок культури, медпункт, магазин (Мельник), магазин (Лотоцький), магазин (Калиш) с.С.Загорів вул. МолодіжнаВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 від КТП-140 09:30 – 17:00 Укртелеком – АТС;ФОП Мазурець С.М. – магазин;ФОП Максименко Н.Й. – стомат.кабінет;ФОП Ільюк А.О. – магазин;ФАП с. Рованці с. Рованці, вул. Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова, Вишнева2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-123 ПЛ-10 кВ Л-54-03 від ЛР-111 до ЛР-180 (КТП-184, 185) 09:00 – 17:00 СГТзОВ „Романів”(бригада); с/р с. Романів (школа, буд. культ); ПАТ „Укртелеком” (АТС), ПП Грицовник В.В., ПП Корнійчук В.П., ФОП Бляшук О.В., Теремнівське СТ (м-н с. Романів) с. Романів вул. Перемоги, Першотравнева, Нова4 КТП-166 11:00 – 16:00 С/р с. Підгайці (школа, артсвердловина) с. Крупа вул. Центральна, Шкільна5 КТП-450 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Зелена, Польова, Сонячна, 13-421 Пл.-10 л 91-01 9:00 -17:00 с.Піща с.рада школа, дит.Садок, церква, магазини, прикордонний відділ базова станція «МТС» с.ПіщаПл-10 л 26-01 від лр-173 до лвн-310 9:00 -17:00 с.Пульмо тракторна бригада базова станція «МТС» с.Пульмо3 Пл.-0.4 ктп-317 9:00- 17:00 с.Масловець4 Пл.-0.4 ктп-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять1 КТП-186 10:00 - 17:00 Дольське лісництво с. Дольськ2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-77 10:00 - 17:00 ---- с. Заріка вул. Зінови1 ПЛ-10 кВ, Л-45-02. 10:00-17:00КТП-91, с. Новий Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).КТП-92, с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок, будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.КТП-93 - Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД.КТП-94 - Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).КТП-96, с. Хряськ - Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти, ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).КТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-100 - Громада ЄХБ с.Козлиничі, Свято-Вознесенська церква.КТП-291, с. Цміни – Церква.КТП-305.КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).КТП-326, с. Хряськ.КТП-383, с. Цміни.КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок (будівельний майданчик)ЩТП-487, с. Козлиничі.КТП-513.ЩТП-525, с. Хряськ2 ПЛ-10 кВ, Л-29-03 від ЛР-90. 10:00-17:00КТП-197, с. Калинівка - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-384, с. Рудники - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).КТП-219 - ФОП Міцевський Олександр Леонідович (пилорама), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Назарчук Леонід Федотович (рем майстерня).КТП-443 - ФОП Назарчук М.І. (млин).КТП-240 - ФОП Кушнірчук Т.М. (ларьок), ФОП Ясковець В.К. (магазин).КТП-501.КТП-239 – Церква.КТП-200 - Рудниківська сільська рада (дит.садок), Колківське споживче товариство (прод.магазин), Молитовний будинок (культова споруда), ФО Назарчук Інна Миколаївна (магазин), ФОП Назарчук М.І.КТП-304 - Рудниківська сільська рада (клуб, котельня), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа).КТП-315, с. Чорниж - ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна (магазин).3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-392 10:00-17:00смт. Маневичівул. Київська 1, 3-25;вул. Чкалова 1, 2, 5, 15вул. Ринкова 40-53;вул. Квітнева 2-12;вул. Виноградна 1-30;вул. Г. Сковороди 1-6;вул. Молодіжна, 20-28;вул. Залізнична 1-36.1. ПЛ-Л-1-КТП-146 9:00-17:00 - м.Нововолинськ:вул. Молодіжна 20-28, 21-27, 35-39.вул. Козацька 38-50, 17,19вул. Весняна 1-3,2-8.вул. Богуна 2-16, 1-5.2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14 9:00-18:00 УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-153. ТП-5 9:00-18:00 школа №9м-н Еліта , Смарт, FASHION, Автозапчистини,Єдельвейс,Софі,м-н Рубін,м-н Дмитрук, амбулаторія ПМСД-№3, студія Оксани Дмитрук,м-н Світ гардин , Ломбард, Дісплей, Вепр, Грайлик, Декор, Супер,м-н Супер дар , Нотаріус, Статус, Грінка, Соняшник.відділення зв`язкуаптека Волиньфармзалізнична касаНікостурм-н Ябкокавярня Франсуа.Нововолинськб.Шевченка 15-25,вул.Св.Володимира10-30,пр-кт Дружби 19-21,С.Стрільців 1-4,вул.Шахтарська1,3Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище (ТОВ "Мінерал-Груп" артсвердловина, ГРП вул.Лугова, буд. дит творчості, Рожищенське відділення поліції ГУНП, котельня, КНС вул.Куліша, М.Вовчка, котельня вул.Куліша, дитсадок вул.Шевченка, м-н "Венеція") м.Рожище, вул.Куліша, Шевченка, Чехова, Лугова, Незалежності, Коцюбинського, П.Савельєвої, Островського, Шилокадзе, Лермонтова, Кольцова, М.Вовчка4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева5 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне (майстерня, магазин) с.Топільне, вул.Жовтнева 33-117, 40-926 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру1 ПЛ-10кВ Л27-06 з відключенням.ЛР-108;ЛР-110. 10:00 - 16:00. .с Черемшанка повністю;.с Поліське вул: Першого- Травня, Садова, Л Українки.1 ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів2 ПЛ-0,4 кВКТП-95 Л-1 10:00-16:30 СКЗ, ФОП Бурий Н.А. - магазин с.Соловичі вул.Зелена, Шевченка