Де на Волині не буде світла 19 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 18 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Хворостів, вул.: Тиха
Горохівський район
1
9:00-17:00 Печихвостівська сільська рада
с. Печихвости:
вул. Секлієва,
вул. Стрілецька,
вул. Видумка,
вул. Центральна
вул. Горохівська
вул. Бойка
2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-224 9:00-17:00 СФГ Івашенюка с. Гектари:
вул. Центральна
3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-183 9:00-17:00 СГПП "Дружба"
Сенкевичівське СТ
Свято-Преображенський храм с.Жуківець :
вул.Набережна, вул.Молодіжна
вул.Центральна
4 ПЛ-0.4 кВ від КТП-443 9:00-17:00 - с.Диковини :
вул.Лісова
Іваничівський район
1
Л-1КТП-98
9.30-17.00
с.Н.Лішня вул.Ювілейна Центральна
2 ПЛ-10кв Л-04-01 10.00 14.00 Іваничі вул.Шевченка Колгоспна7.17.17А. 8 Березня. Заводська5.7.11.13.15.17.17А.
3
Л-3КТП-171 10.00-17.00 с.Переславичі вул.Комарова
4 КТП-112 10.00-17.00 с.Бужковичі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-327 09:40 – 17:00 с. Сошичне, вул. Тиха, вул..Ковельська, вул.. Бобрівка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 10:00 – 17:00 с. Соснівка, вул.. Жовтнева, вул..Польова, вул.. Щорса (частково), вул.. Першого Травня (частково)
3. ПЛ-10 кВ Л-01-02 10:00 – 17:00 ФАП, школа, ТОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», АТС, церква, молитовний будинок, дитячий садок, ФОП Смаль Станіслав Павлович (торговий павільйон), будівельний майданчик амбулаторії, ФОП Лещинська мирослава Ананіївна (магазин) с. Піщане (повністю)
Ківерцівський район
1 ПЛ 10 кВ Л40-05 09:00-17:00
с. Носовичі
Селищна рада Олика - водонапірна башта
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Відділ освіти Ківерцівської РДА -школа
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
ПАТ "Укртелеком" - АТС
с. Жорнище
Олицьке споживче товариство - магазин
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП - церква
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазин
ФОП Шнит Інна Володимирівна - магазин
ФОП Козак Василь Миколайович – млин
с. Чимерин
ТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язку
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна - магазин с. Жорнище - повністю
с. Носовичі - повністю
с. Чимерин - повністю
2 ПЛ 10 кВ Л99-01 09:00-17:00
с. Суськ – школа, медпункт, клуб, АТС, пошта
ФОП Романюк Людмила Миколаївна - пекарня
ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна - магазин
ФОП Кудиско Андрій Андрійови - магазин
ПП"Екопрод" -картоплесховище
с. Завітне – школа, медпункт, дитсадок, клуб
с. Словатичі – школа
ФОП Матяшов Анатолій Миколайович - телятник
Балаєскул Роман Андрійович – склад
с. Славне - магазин
ФОП Хойна Олег Васильович - бригада с. Суськ - повністю
с. Завітне - повністю
с. Словатичі - повністю
с. Славне - повністю
3 ПС35»Олика»
І СШ 10 кВ 10:00-11:00
ТзОВ "Край" – виробниче приміщення
ТзОВ `Олицький агробуд`
ФОП Збирун Олександр Іонікійович - магазин
СФГ "Залісоче"
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
ДВТП "Волиньфармпостач"
ТзОВ `Побутовик`
Римо-католицький костел смт.Олика
Вол. обл. психлікарня № 4
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
МДКП "Ківерціводоканал" - очистні споруди
Вол. обл. психлікарня № 2
ФОП Лебедь Богдан Федорович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Яйленко Федір Костянтинович
ФОП Костюк Андрій Андрійович
ФОП Колосінський Валерій Володимирович
ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ТзОВ "Компанія Західліспром"
ФОП Юскевич-Красковський Олег Юрійович
ТзОВ `Олицьке РТП`
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
ТзОВ фірма " НПП Каскад" - нафтобаза
ПзІІ"Лукойл-Україна" АЗС
ФОП Фень Віктор Талимонович- зерносклад
ФОП Романов Михайло Сергійович
Ткаченко Інна Анатоліївна
ФГ "БОМІС" – приміщення, млин
ФОП Ворон Наталія Володимирівна
Кузьмич Петро Андрійович - млин
ФОП Новак Руслан Ростиславович
смт. Олика - повністю
с. Гор’янівка - повністю
с. Залісоче - повністю
с. Дідичі - повністю
с. Дерно – частково
с. Хром’яків - повністю
с.Мительне - повністю
с. Покащів - повністю
с. Одеради - повністю
с. Личани - повністю
4. 10:00-16:00
с. Хопнів
вул. Першотравнева, буд. 43-95, 56-144
Ковельський район
1. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В., ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.,АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада, ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна". ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П., ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В., ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд", Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП, Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р., ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М., Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М., ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське", ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В., ФОП Колотюк П.М.
с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
2. 9:00-17:00 ВК Люблинецької селищної ради
Ковельське МТМО с.Черкаси
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №420
9:00-17:00 Лікарня ст.Ковель, ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ, ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.,ФОП Тудрій Ю.Г. м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського
4. ПС-35/10кВ «Сільце №74» 9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковльське МТМО
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
СТзОВ "Зоря"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І.
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М.
ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М.
РГ «Живоносне джерело» Української
православної церкви
ФОП Топоровський О.Є.
СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М.
ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В.
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих Василь Якович
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г.
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00 с.Білопіль: магазин
(п-ць Рудюк) с.Білопіль вул.Ценральна, вул.Шкільна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-158 9:00 – 17:00 с.Крухиничі: дитячий садок
3. КТП-36 9:00 – 17:00 с.С.Загорів: школа, дитсадок, будинок культури, медпункт, магазин (Мельник), магазин (Лотоцький), магазин (Калиш) с.С.Загорів вул. Молодіжна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 від КТП-140 09:30 – 17:00 Укртелеком – АТС;
ФОП Мазурець С.М. – магазин;
ФОП Максименко Н.Й. – стомат.кабінет;
ФОП Ільюк А.О. – магазин;
ФАП с. Рованці с. Рованці, вул. Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова, Вишнева
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
3 ПЛ-10 кВ Л-54-03 від ЛР-111 до ЛР-180 (КТП-184, 185) 09:00 – 17:00 СГТзОВ „Романів”(бригада); с/р с. Романів (школа, буд. культ); ПАТ „Укртелеком” (АТС), ПП Грицовник В.В., ПП Корнійчук В.П., ФОП Бляшук О.В., Теремнівське СТ (м-н с. Романів) с. Романів вул. Перемоги, Першотравнева, Нова
4 КТП-166 11:00 – 16:00 С/р с. Підгайці (школа, артсвердловина) с. Крупа вул. Центральна, Шкільна
5 КТП-450 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Зелена, Польова, Сонячна, 13-42
Любомльський та Шацький райони
1 Пл.-10 л 91-01 9:00 -17:00 с.Піща с.рада школа, дит.Садок, церква, магазини, прикордонний відділ базова станція «МТС» с.Піща
2
Пл-10 л 26-01 від лр-173 до лвн-310 9:00 -17:00 с.Пульмо тракторна бригада базова станція «МТС» с.Пульмо
3 Пл.-0.4 ктп-317 9:00- 17:00 с.Масловець
4 Пл.-0.4 ктп-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять
Любешівський район
1 КТП-186 10:00 - 17:00 Дольське лісництво с. Дольськ
2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-77 10:00 - 17:00 ---- с. Заріка вул. Зінови
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-45-02. 10:00-17:00
КТП-91, с. Новий Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).
КТП-92, с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок, будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.
КТП-93 - Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД.
КТП-94 - Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.
КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).
КТП-96, с. Хряськ - Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти, ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
КТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).
КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).
КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-100 - Громада ЄХБ с.Козлиничі, Свято-Вознесенська церква.
КТП-291, с. Цміни – Церква.
КТП-305.
КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).
КТП-326, с. Хряськ.
КТП-383, с. Цміни.
КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок (будівельний майданчик)
ЩТП-487, с. Козлиничі.
КТП-513.
ЩТП-525, с. Хряськ
2 ПЛ-10 кВ, Л-29-03 від ЛР-90. 10:00-17:00
КТП-197, с. Калинівка - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-384, с. Рудники - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).
КТП-219 - ФОП Міцевський Олександр Леонідович (пилорама), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Назарчук Леонід Федотович (рем майстерня).
КТП-443 - ФОП Назарчук М.І. (млин).
КТП-240 - ФОП Кушнірчук Т.М. (ларьок), ФОП Ясковець В.К. (магазин).
КТП-501.
КТП-239 – Церква.
КТП-200 - Рудниківська сільська рада (дит.садок), Колківське споживче товариство (прод.магазин), Молитовний будинок (культова споруда), ФО Назарчук Інна Миколаївна (магазин), ФОП Назарчук М.І.
КТП-304 - Рудниківська сільська рада (клуб, котельня), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа).
КТП-315, с. Чорниж - ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна (магазин).
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-392 10:00-17:00
смт. Маневичі
вул. Київська 1, 3-25;
вул. Чкалова 1, 2, 5, 15
вул. Ринкова 40-53;
вул. Квітнева 2-12;
вул. Виноградна 1-30;
вул. Г. Сковороди 1-6;
вул. Молодіжна, 20-28;
вул. Залізнична 1-36.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-Л-1-КТП-146 9:00-17:00 - м.Нововолинськ:
вул. Молодіжна 20-28, 21-27, 35-39.
вул. Козацька 38-50, 17,19
вул. Весняна 1-3,2-8.
вул. Богуна 2-16, 1-5.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14 9:00-18:00 УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
3. ТП-5 9:00-18:00 школа №9
м-н Еліта , Смарт, FASHION, Автозапчистини,Єдельвейс,Софі,
м-н Рубін,м-н Дмитрук, амбулаторія ПМСД-№3, студія Оксани Дмитрук,
м-н Світ гардин , Ломбард, Дісплей, Вепр, Грайлик, Декор, Супер,
м-н Супер дар , Нотаріус, Статус, Грінка, Соняшник.
відділення зв`язку
аптека Волиньфарм
залізнична каса
Нікостур
м-н Ябко
кавярня Франсуа
.Нововолинськ
б.Шевченка 15-25,
вул.Св.Володимира10-30,
пр-кт Дружби 19-21,
С.Стрільців 1-4,
вул.Шахтарська1,3
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище (ТОВ "Мінерал-Груп" артсвердловина, ГРП вул.Лугова, буд. дит творчості, Рожищенське відділення поліції ГУНП, котельня, КНС вул.Куліша, М.Вовчка, котельня вул.Куліша, дитсадок вул.Шевченка, м-н "Венеція") м.Рожище, вул.Куліша, Шевченка, Чехова, Лугова, Незалежності, Коцюбинського, П.Савельєвої, Островського, Шилокадзе, Лермонтова, Кольцова, М.Вовчка
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне (майстерня, магазин) с.Топільне, вул.Жовтнева 33-117, 40-92
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л27-06 з відключенням.ЛР-108;ЛР-110. 10:00 - 16:00. .с Черемшанка повністю;.с Поліське вул: Першого- Травня, Садова, Л Українки.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-95 Л-1 10:00-16:30 СКЗ, ФОП Бурий Н.А. - магазин с.Соловичі вул.Зелена, Шевченка
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Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Хворостів, вул.: Тиха
Горохівський район
1
9:00-17:00 Печихвостівська сільська рада
с. Печихвости:
вул. Секлієва,
вул. Стрілецька,
вул. Видумка,
вул. Центральна
вул. Горохівська
вул. Бойка
2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-224 9:00-17:00 СФГ Івашенюка с. Гектари:
вул. Центральна
3 ПЛ-0.4 кВ від КТП-183 9:00-17:00 СГПП "Дружба"
Сенкевичівське СТ
Свято-Преображенський храм с.Жуківець :
вул.Набережна, вул.Молодіжна
вул.Центральна
4 ПЛ-0.4 кВ від КТП-443 9:00-17:00 - с.Диковини :
вул.Лісова
Іваничівський район
1
Л-1КТП-98
9.30-17.00
с.Н.Лішня вул.Ювілейна Центральна
2 ПЛ-10кв Л-04-01 10.00 14.00 Іваничі вул.Шевченка Колгоспна7.17.17А. 8 Березня. Заводська5.7.11.13.15.17.17А.
3
Л-3КТП-171 10.00-17.00 с.Переславичі вул.Комарова
4 КТП-112 10.00-17.00 с.Бужковичі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЩТП-327 09:40 – 17:00 с. Сошичне, вул. Тиха, вул..Ковельська, вул.. Бобрівка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-222 10:00 – 17:00 с. Соснівка, вул.. Жовтнева, вул..Польова, вул.. Щорса (частково), вул.. Першого Травня (частково)
3. ПЛ-10 кВ Л-01-02 10:00 – 17:00 ФАП, школа, ТОВ «Камінь-Каширський спецлісгосп», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», АТС, церква, молитовний будинок, дитячий садок, ФОП Смаль Станіслав Павлович (торговий павільйон), будівельний майданчик амбулаторії, ФОП Лещинська мирослава Ананіївна (магазин) с. Піщане (повністю)
Ківерцівський район
1 ПЛ 10 кВ Л40-05 09:00-17:00
с. Носовичі
Селищна рада Олика - водонапірна башта
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Відділ освіти Ківерцівської РДА -школа
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
ПАТ "Укртелеком" - АТС
с. Жорнище
Олицьке споживче товариство - магазин
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП - церква
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович - магазин
ФОП Шнит Інна Володимирівна - магазин
ФОП Козак Василь Миколайович – млин
с. Чимерин
ТзОВ "УКРТАУЕР" - станція мобільного зв'язку
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна - магазин с. Жорнище - повністю
с. Носовичі - повністю
с. Чимерин - повністю
2 ПЛ 10 кВ Л99-01 09:00-17:00
с. Суськ – школа, медпункт, клуб, АТС, пошта
ФОП Романюк Людмила Миколаївна - пекарня
ФОП Матвіюк Лілія Дмитрівна - магазин
ФОП Кудиско Андрій Андрійови - магазин
ПП"Екопрод" -картоплесховище
с. Завітне – школа, медпункт, дитсадок, клуб
с. Словатичі – школа
ФОП Матяшов Анатолій Миколайович - телятник
Балаєскул Роман Андрійович – склад
с. Славне - магазин
ФОП Хойна Олег Васильович - бригада с. Суськ - повністю
с. Завітне - повністю
с. Словатичі - повністю
с. Славне - повністю
3 ПС35»Олика»
І СШ 10 кВ 10:00-11:00
ТзОВ "Край" – виробниче приміщення
ТзОВ `Олицький агробуд`
ФОП Збирун Олександр Іонікійович - магазин
СФГ "Залісоче"
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Кошинська Галина Павлівна
ДВТП "Волиньфармпостач"
ТзОВ `Побутовик`
Римо-католицький костел смт.Олика
Вол. обл. психлікарня № 4
ФОП Матищук Сергій Євстафійович
МДКП "Ківерціводоканал" - очистні споруди
Вол. обл. психлікарня № 2
ФОП Лебедь Богдан Федорович
ФОП Мельник Олександр Сергійович
ФОП Яйленко Федір Костянтинович
ФОП Костюк Андрій Андрійович
ФОП Колосінський Валерій Володимирович
ТзОВ "Волинь-зерно-продукт"
ТзОВ "Компанія Західліспром"
ФОП Юскевич-Красковський Олег Юрійович
ТзОВ `Олицьке РТП`
ФОП Романюк Марія Дмитрівна
ТзОВ фірма " НПП Каскад" - нафтобаза
ПзІІ"Лукойл-Україна" АЗС
ФОП Фень Віктор Талимонович- зерносклад
ФОП Романов Михайло Сергійович
Ткаченко Інна Анатоліївна
ФГ "БОМІС" – приміщення, млин
ФОП Ворон Наталія Володимирівна
Кузьмич Петро Андрійович - млин
ФОП Новак Руслан Ростиславович
смт. Олика - повністю
с. Гор’янівка - повністю
с. Залісоче - повністю
с. Дідичі - повністю
с. Дерно – частково
с. Хром’яків - повністю
с.Мительне - повністю
с. Покащів - повністю
с. Одеради - повністю
с. Личани - повністю
4. 10:00-16:00
с. Хопнів
вул. Першотравнева, буд. 43-95, 56-144
Ковельський район
1. 9:00-17:00 ФО Карпюк В.В., ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г.,АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада, ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна". ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П., ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В., ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд", Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА
РГ Святого Духа Української православної церкви КП, Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р., ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК"
Церква Християн віри Євангельської
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М., Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М., ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське", ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В., ФОП Колотюк П.М.
с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
2. 9:00-17:00 ВК Люблинецької селищної ради
Ковельське МТМО с.Черкаси
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №420
9:00-17:00 Лікарня ст.Ковель, ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ, ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.,ФОП Тудрій Ю.Г. м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського
4. ПС-35/10кВ «Сільце №74» 9:00-17:00 ТзОВ "ТПК-2013"
Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство
Ковльське МТМО
Селянське (фермерське) господарство "Колос"
СТзОВ "Зоря"
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І.
Св'ято - Різдво - Богородична громада
УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М.
ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М.
РГ «Живоносне джерело» Української
православної церкви
ФОП Топоровський О.Є.
СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
Св'ято-Дмитрівська громада Української
православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М.
ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В.
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли
ФОП Чих Василь Якович
Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя
Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г.
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00 с.Білопіль: магазин
(п-ць Рудюк) с.Білопіль вул.Ценральна, вул.Шкільна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-158 9:00 – 17:00 с.Крухиничі: дитячий садок
3. КТП-36 9:00 – 17:00 с.С.Загорів: школа, дитсадок, будинок культури, медпункт, магазин (Мельник), магазин (Лотоцький), магазин (Калиш) с.С.Загорів вул. Молодіжна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 ПЛ-0,4 від КТП-140 09:30 – 17:00 Укртелеком – АТС;
ФОП Мазурець С.М. – магазин;
ФОП Максименко Н.Й. – стомат.кабінет;
ФОП Ільюк А.О. – магазин;
ФАП с. Рованці с. Рованці, вул. Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова, Вишнева
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
3 ПЛ-10 кВ Л-54-03 від ЛР-111 до ЛР-180 (КТП-184, 185) 09:00 – 17:00 СГТзОВ „Романів”(бригада); с/р с. Романів (школа, буд. культ); ПАТ „Укртелеком” (АТС), ПП Грицовник В.В., ПП Корнійчук В.П., ФОП Бляшук О.В., Теремнівське СТ (м-н с. Романів) с. Романів вул. Перемоги, Першотравнева, Нова
4 КТП-166 11:00 – 16:00 С/р с. Підгайці (школа, артсвердловина) с. Крупа вул. Центральна, Шкільна
5 КТП-450 11:00 – 16:00 с. Крупа вул. Зелена, Польова, Сонячна, 13-42
Любомльський та Шацький райони
1 Пл.-10 л 91-01 9:00 -17:00 с.Піща с.рада школа, дит.Садок, церква, магазини, прикордонний відділ базова станція «МТС» с.Піща
2
Пл-10 л 26-01 від лр-173 до лвн-310 9:00 -17:00 с.Пульмо тракторна бригада базова станція «МТС» с.Пульмо
3 Пл.-0.4 ктп-317 9:00- 17:00 с.Масловець
4 Пл.-0.4 ктп-274.432 9:00- 17:00 с.Прип»ять школа с.Прип»ять
Любешівський район
1 КТП-186 10:00 - 17:00 Дольське лісництво с. Дольськ
2 ПЛ-0.4 кВ від КТП-77 10:00 - 17:00 ---- с. Заріка вул. Зінови
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-45-02. 10:00-17:00
КТП-91, с. Новий Чорторійськ - ФОП Папко В.К. (млин).
КТП-92, с. Цміни - Цмінівська сільська рада (дитячий садок, будинок культури), Маневицька комунальна центральна аптека.
КТП-93 - Районний відділ освіти (школа), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Маневицький РЦПМСД.
КТП-94 - Батурко Наталія Сергіївна (магазин-склад), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (млин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія.
КТП-95 - ФОП Кононюк Н.Г. (магазин).
КТП-96, с. Хряськ - Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицька центральна районна лікарня, Районний відділ освіти, ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
КТП-97 - СВК "Зоря" (ферма, зернотік).
КТП-98 - ФОП Мельник Я.Б. (торговий павільйон).
КТП-99, с. Козлиничі - ФОП Клим'юк К.М. (комора), Цмінівська сільська рада (клуб), ФОП Ярошик А.Г. (магазин), Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Церква УПЦ КП, ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-100 - Громада ЄХБ с.Козлиничі, Свято-Вознесенська церква.
КТП-291, с. Цміни – Церква.
КТП-305.
КТП-310 - Новочарторийське споживче товариство (бар).
КТП-326, с. Хряськ.
КТП-383, с. Цміни.
КТП-438 - Цмінівська сільська рада (житловий масив), Молитовний будинок (будівельний майданчик)
ЩТП-487, с. Козлиничі.
КТП-513.
ЩТП-525, с. Хряськ
2 ПЛ-10 кВ, Л-29-03 від ЛР-90. 10:00-17:00
КТП-197, с. Калинівка - Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-384, с. Рудники - ДП"Колківське лісове господарство" (лісництво).
КТП-219 - ФОП Міцевський Олександр Леонідович (пилорама), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Назарчук Леонід Федотович (рем майстерня).
КТП-443 - ФОП Назарчук М.І. (млин).
КТП-240 - ФОП Кушнірчук Т.М. (ларьок), ФОП Ясковець В.К. (магазин).
КТП-501.
КТП-239 – Церква.
КТП-200 - Рудниківська сільська рада (дит.садок), Колківське споживче товариство (прод.магазин), Молитовний будинок (культова споруда), ФО Назарчук Інна Миколаївна (магазин), ФОП Назарчук М.І.
КТП-304 - Рудниківська сільська рада (клуб, котельня), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа).
КТП-315, с. Чорниж - ФОП Кузьмич Вікторія Андріївна (магазин).
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-392 10:00-17:00
смт. Маневичі
вул. Київська 1, 3-25;
вул. Чкалова 1, 2, 5, 15
вул. Ринкова 40-53;
вул. Квітнева 2-12;
вул. Виноградна 1-30;
вул. Г. Сковороди 1-6;
вул. Молодіжна, 20-28;
вул. Залізнична 1-36.
місто Нововолинськ
1. ПЛ-Л-1-КТП-146 9:00-17:00 - м.Нововолинськ:
вул. Молодіжна 20-28, 21-27, 35-39.
вул. Козацька 38-50, 17,19
вул. Весняна 1-3,2-8.
вул. Богуна 2-16, 1-5.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14 9:00-18:00 УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
3. ТП-5 9:00-18:00 школа №9
м-н Еліта , Смарт, FASHION, Автозапчистини,Єдельвейс,Софі,
м-н Рубін,м-н Дмитрук, амбулаторія ПМСД-№3, студія Оксани Дмитрук,
м-н Світ гардин , Ломбард, Дісплей, Вепр, Грайлик, Декор, Супер,
м-н Супер дар , Нотаріус, Статус, Грінка, Соняшник.
відділення зв`язку
аптека Волиньфарм
залізнична каса
Нікостур
м-н Ябко
кавярня Франсуа
.Нововолинськ
б.Шевченка 15-25,
вул.Св.Володимира10-30,
пр-кт Дружби 19-21,
С.Стрільців 1-4,
вул.Шахтарська1,3
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3 ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище (ТОВ "Мінерал-Груп" артсвердловина, ГРП вул.Лугова, буд. дит творчості, Рожищенське відділення поліції ГУНП, котельня, КНС вул.Куліша, М.Вовчка, котельня вул.Куліша, дитсадок вул.Шевченка, м-н "Венеція") м.Рожище, вул.Куліша, Шевченка, Чехова, Лугова, Незалежності, Коцюбинського, П.Савельєвої, Островського, Шилокадзе, Лермонтова, Кольцова, М.Вовчка
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне (майстерня, магазин) с.Топільне, вул.Жовтнева 33-117, 40-92
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ Л27-06 з відключенням.ЛР-108;ЛР-110. 10:00 - 16:00. .с Черемшанка повністю;.с Поліське вул: Першого- Травня, Садова, Л Українки.
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-95 Л-1 10:00-16:30 СКЗ, ФОП Бурий Н.А. - магазин с.Соловичі вул.Зелена, Шевченка
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