Атмосферний фронт принесе дощі в Україну: синоптик дала невтішний прогноз
Сьогодні, 13:03
В Україні у вівторок, 19-го травня, атмосферний фронт із півночі знову принесе дощі. Опади пройдуть на Заході, Півночі та у більшості центральних областей України.
Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
У південній частині України, у Дніпрі з районами, у Луганській та Донецькій областях переважатиме суха погода.
Температура повітря найближчої ночі буде лише +6+9 градусів, на Півночі місцями +3+7 градусів, у південній частині +8+13 градусів.
Завтра вдень в Україні очікуютьт +14+20 градусів, на Півдні до +22 градусів, на Заході +18+24 градуси, на крайній півночі +9+13 градусів.
Як зазначила Діденко, до вихідних втримається помірно тепла чи й прохолодна погода з періодичними дощами.
Тому поки що полуницю та першу натуральну зелену городину більше роздивляємося або купуємо малими порціями. Нащо нам ті нітрати, а спаржа й так в нас ніби ж не росте.
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Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
У південній частині України, у Дніпрі з районами, у Луганській та Донецькій областях переважатиме суха погода.
Температура повітря найближчої ночі буде лише +6+9 градусів, на Півночі місцями +3+7 градусів, у південній частині +8+13 градусів.
Завтра вдень в Україні очікуютьт +14+20 градусів, на Півдні до +22 градусів, на Заході +18+24 градуси, на крайній півночі +9+13 градусів.
Як зазначила Діденко, до вихідних втримається помірно тепла чи й прохолодна погода з періодичними дощами.
Тому поки що полуницю та першу натуральну зелену городину більше роздивляємося або купуємо малими порціями. Нащо нам ті нітрати, а спаржа й так в нас ніби ж не росте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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