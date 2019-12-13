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Атмосферний фронт принесе дощі в Україну: синоптик дала невтішний прогноз

Атмосферний фронт принесе дощі в Україну: синоптик дала невтішний прогноз
В Україні у вівторок, 19-го травня, атмосферний фронт із півночі знову принесе дощі. Опади пройдуть на Заході, Півночі та у більшості центральних областей України.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

У південній частині України, у Дніпрі з районами, у Луганській та Донецькій областях переважатиме суха погода.

Температура повітря найближчої ночі буде лише +6+9 градусів, на Півночі місцями +3+7 градусів, у південній частині +8+13 градусів.
Завтра вдень в Україні очікуютьт +14+20 градусів, на Півдні до +22 градусів, на Заході +18+24 градуси, на крайній півночі +9+13 градусів.

Як зазначила Діденко, до вихідних втримається помірно тепла чи й прохолодна погода з періодичними дощами.

Тому поки що полуницю та першу натуральну зелену городину більше роздивляємося або купуємо малими порціями. Нащо нам ті нітрати, а спаржа й так в нас ніби ж не росте.

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Теги: дощ, прогноз, погода, Україна
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