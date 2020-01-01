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На Замковій площі у Луцьку вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

На Замковій площі у Луцьку вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу
У Луцьку поблизу пам’ятного знаку “Жертвам політичних репресій” на Замковій площі вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це йдеться на сайті мерії Луцькради.

Виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт та заступник міського голови Ірина Чебелюк поклали квіти до пам’ятного знака, після чого хвилиною мовчання вшанували пам’ять невинно загиблих.

Довідково:
Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о третій годині ранку і тривала до початку червня. Перша і найбільша хвиля завершилася 20 травня. Офіційною підставою для депортації стала таємна постанова державного комітету оборони від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висували претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами. За офіційними даними, з Криму депортували понад 183 тисячі кримських татар, за татарськими джерелами – понад 228 тисяч, з яких протягом лише першого року померли близько 110 тисяч.

На Замковій площі у Луцьку вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу
На Замковій площі у Луцьку вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу
На Замковій площі у Луцьку вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

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Теги: Луцьк, жертви геноциду, кримськотатарський народ
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