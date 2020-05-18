На Волині працівниця інфекційного відділення лікарні захворіла на COVID-19
Сьогодні, 14:01
За останню добу в Турійському районі зареєстрували ще один новий випадок захворювання на COVID-19. Коронавірусну інфекцію "підчепила" працівниця інфекційного відділення лікарні у Ковелі.
Про це повідомляє КНП «Центр ПМСД» Турійської районної ради у facebook.
Так, захворювання на COVID-19 виявили у жительки селища Луків, яка працює в інфекційному відділенні Ковельського МТМО. Хвора знаходиться на амбулаторному лікуванні, стан здоров'я задовільний, госпіталізації не потребує.
Заззначається, що наразі визначають усіх осіб, які контактували з пацієнткою.
До слова, за інформацією Нововолинської міськради, за останню добу в Нововолинську коронавірусну інфекцію діагностовали у медичного працівника.
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Про це повідомляє КНП «Центр ПМСД» Турійської районної ради у facebook.
Так, захворювання на COVID-19 виявили у жительки селища Луків, яка працює в інфекційному відділенні Ковельського МТМО. Хвора знаходиться на амбулаторному лікуванні, стан здоров'я задовільний, госпіталізації не потребує.
Заззначається, що наразі визначають усіх осіб, які контактували з пацієнткою.
До слова, за інформацією Нововолинської міськради, за останню добу в Нововолинську коронавірусну інфекцію діагностовали у медичного працівника.
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