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На Волині працівниця інфекційного відділення лікарні захворіла на COVID-19

На Волині працівниця інфекційного відділення лікарні захворіла на COVID-19
За останню добу в Турійському районі зареєстрували ще один новий випадок захворювання на COVID-19. Коронавірусну інфекцію "підчепила" працівниця інфекційного відділення лікарні у Ковелі.

Про це повідомляє КНП «Центр ПМСД» Турійської районної ради у facebook.

Так, захворювання на COVID-19 виявили у жительки селища Луків, яка працює в інфекційному відділенні Ковельського МТМО. Хвора знаходиться на амбулаторному лікуванні, стан здоров'я задовільний, госпіталізації не потребує.

Заззначається, що наразі визначають усіх осіб, які контактували з пацієнткою.

До слова, за інформацією Нововолинської міськради, за останню добу в Нововолинську коронавірусну інфекцію діагностовали у медичного працівника.

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Теги: коронавірус, хвороба, Ковель, МТМО
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