Повідомили про стан хворих на COVID-19 працівників митниці з Любомльського району





Про це йшлося у понеділок, 18 травня, під час брифінгу в ОДА.



Нагадаємо, 3 травня в Любомльському районі виявили першого хворого на коронавірус. Ним виявився житель Любомля, працівник Волинської митниці.



«Вони почувають себе нормально, стан задовільний. Нині вони перебувають на амбулаторному лікуванні», - зазначила заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про стан працівників митниці, які першими захворіли на коронавірус у Любомльському районі Волині.Про це йшлося у понеділок, 18 травня, під час брифінгу в ОДА.Нагадаємо,Ним виявився житель Любомля, працівник Волинської митниці.«Вони почувають себе нормально, стан задовільний. Нині вони перебувають на амбулаторному лікуванні», - зазначила заступниця голови ОДА

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію