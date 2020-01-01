Повідомили про стан хворих на COVID-19 працівників митниці з Любомльського району
Сьогодні, 13:22
Розповіли про стан працівників митниці, які першими захворіли на коронавірус у Любомльському районі Волині.
Про це йшлося у понеділок, 18 травня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, 3 травня в Любомльському районі виявили першого хворого на коронавірус. Ним виявився житель Любомля, працівник Волинської митниці.
«Вони почувають себе нормально, стан задовільний. Нині вони перебувають на амбулаторному лікуванні», - зазначила заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це йшлося у понеділок, 18 травня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, 3 травня в Любомльському районі виявили першого хворого на коронавірус. Ним виявився житель Любомля, працівник Волинської митниці.
«Вони почувають себе нормально, стан задовільний. Нині вони перебувають на амбулаторному лікуванні», - зазначила заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.
Головне фото - ілюстративне.
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Повідомили про стан хворих на COVID-19 працівників митниці з Любомльського району
Сьогодні, 13:22