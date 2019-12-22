Фромаж руж, халумі з м’ятою і рожевий сир: маленьке село на Волині славиться крафтовою сироварнею

Невеличке село Юнівка Затурцівської ОТГ (у Локачинському районі) славиться смачними сирами, які виготовляють у ТзОВ «Крафтова перепілочка».Різноманіттям сирів можна догодити справжньому сирному гурману: тут фромаж руж, гауда, чеддер, халумі класичний і халумі з м’ятою, скаморца класична і з базиліком і навіть сир з романтичною назвою «яблуневий цвіт», ледь рожевого забарвлення, повідомляє департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА.Технолог унікальної сироварні панірозповідає, що для вироблення цих сирів використовують молоко особливо високої якості за органолептичними властивостями, кислотності, ступеня чистоти і бактеріального обсіменіння.Основне: це 100 відсотків натуральна екологічна продукція, тільки натуральні барвники виробництва Швейцарії, Німеччини, Англії, закваски.У майбутньому власник сироварні планує створити добротну ферму.Наразі ж сир можна придбати на сироварні, а також у магазині сирів з назвою «Крафтові сири Волині», що у Луцьку.