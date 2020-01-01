Патрульна поліція назвала основну причину аварій на волинських дорогах
Сьогодні, 18:16
За даними проведеного аналізу співробітниками відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області, одна з основних причин дорожнього транспортних пригод – недотримання безпечної дистанції.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Так, за 4 місяці на автошляхах області трапилось 100 дорожньо-транспортних пригод (12% від усіх ДТП) з причин не додержання дистанції водіями транспортних засобів.
З яких 20 ДТП - з травмованими. На жаль, в результаті аварій 26 осіб було травмовано.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Так, за 4 місяці на автошляхах області трапилось 100 дорожньо-транспортних пригод (12% від усіх ДТП) з причин не додержання дистанції водіями транспортних засобів.
З яких 20 ДТП - з травмованими. На жаль, в результаті аварій 26 осіб було травмовано.
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