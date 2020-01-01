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Патрульна поліція назвала основну причину аварій на волинських дорогах

Патрульна поліція назвала основну причину аварій на волинських дорогах
За даними проведеного аналізу співробітниками відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області, одна з основних причин дорожнього транспортних пригод – недотримання безпечної дистанції.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.

Так, за 4 місяці на автошляхах області трапилось 100 дорожньо-транспортних пригод (12% від усіх ДТП) з причин не додержання дистанції водіями транспортних засобів.

З яких 20 ДТП - з травмованими. На жаль, в результаті аварій 26 осіб було травмовано.


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Теги: Волинь, патрульна, аварії
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