Патрульна поліція назвала основну причину аварій на волинських дорогах





Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.



Так, за 4 місяці на автошляхах області трапилось 100 дорожньо-транспортних пригод (12% від усіх ДТП) з причин не додержання дистанції водіями транспортних засобів.



З яких 20 ДТП - з травмованими. На жаль, в результаті аварій 26 осіб було травмовано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними проведеного аналізу співробітниками відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області, одна з основних причин дорожнього транспортних пригод – недотримання безпечної дистанції.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.Так, за 4 місяці на автошляхах області трапилось 100 дорожньо-транспортних пригод (12% від усіх ДТП) з причин не додержання дистанції водіями транспортних засобів.З яких 20 ДТП - з травмованими. На жаль, в результаті аварій 26 осіб було травмовано.

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