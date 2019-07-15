У Луцьку посеред вулиці пограбували хлопця





Про це



Потерпілий повідомив, що близько 12 години по вулиці Сагайдачного у Луцьку невідомий чоловік з кишені штанів відкрито викрав його гроші та мобільний телефон. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 6 тисяч гривень.



Співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний місцевий житель. Викрадений телефон вилучили.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років. Досудове розслідування триває.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 17 травня, до поліції із заявою звернувся 26-річний лучанин.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Потерпілий повідомив, що близько 12 години по вулиці Сагайдачного у Луцьку невідомий чоловік з кишені штанів відкрито викрав його гроші та мобільний телефон. Сума завданих матеріальних збитків склала понад 6 тисяч гривень.Співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний місцевий житель. Викрадений телефон вилучили.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років. Досудове розслідування триває.

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