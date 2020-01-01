«Я патріот»: першокласник з Луцька записав вірш-звернення до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 15:38
Першокласник КЗ "ЛНВК ЗОШ №22 - ліцей" міста Луцьк Третяк Тадей записав вірш-звернення до українців, в якому закликав пишатися та любити свою Батьківщину.
Зазначають, що це було домашнє завдання під час карантину.
Хлопчик разом з мамою склали вірш про рідну Україну, а рідний дядько відзняв та змонтував кліп.
Таким чином, в такий нелегкий час вони хотіли донести усім людям, що не потрібно втрачати позитив та віру в майбутнє.
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Зазначають, що це було домашнє завдання під час карантину.
Хлопчик разом з мамою склали вірш про рідну Україну, а рідний дядько відзняв та змонтував кліп.
Таким чином, в такий нелегкий час вони хотіли донести усім людям, що не потрібно втрачати позитив та віру в майбутнє.
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