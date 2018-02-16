У волинянина під час обшуку вдома поліцейські знайшли гвинтівку





Так, 16 травня, поліцейські за місцем проживання 24-річного жителя району виявили та вилучили малокаліберну гвинтівку «ТОЗ-1201» калібру 5,6 мм, - пише ГУНП у Волинській області.



Вилучену зброю направили на дослідження.



Гвинтівку поліцейські вилучили у результаті проведення санкціонованого обшуку у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жителя Ковельського району поліція вилучила зброю.Так, 16 травня, поліцейські за місцем проживання 24-річного жителя району виявили та вилучили малокаліберну гвинтівку «ТОЗ-1201» калібру 5,6 мм, - пише ГУНП у Волинській області.Вилучену зброю направили на дослідження.Гвинтівку поліцейські вилучили у результаті проведення санкціонованого обшуку у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Досудове розслідування триває.

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