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У волинянина під час обшуку вдома поліцейські знайшли гвинтівку

У волинянина під час обшуку вдома поліцейські знайшли гвинтівку
У жителя Ковельського району поліція вилучила зброю.

Так, 16 травня, поліцейські за місцем проживання 24-річного жителя району виявили та вилучили малокаліберну гвинтівку «ТОЗ-1201» калібру 5,6 мм, - пише ГУНП у Волинській області.

Вилучену зброю направили на дослідження.

Гвинтівку поліцейські вилучили у результаті проведення санкціонованого обшуку у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.






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Теги: гвинтівка, обшук, поліція
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